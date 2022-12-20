«التموين»: تداول الأرز بين المحافظات دون قيود.. والمصادرة تنتظر هؤلاء (فيديو)

حذر المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، التجار من نقل الأرز من محافظة إلى أخرى دون فاتورة بالسلع، مؤكدًا أن المخالف لذلك سيتم مصادرة السلع معه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عبدالمنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه تم السماح بتداول الأرز بين المحافظات بدون أي قيود حتى يتم إتاحة الأرز الأبيض للمواطنين في كافة ربوع أنحاء الجمهورية.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الأرز ينتج داخل 7 محافظات فقط ومن ثم يتم توزيع هذا المنتج على كافة أنحاء المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن أسعار الأرز هي 12 جنيها للأرز السائب و15 جنيها للمعبأ.