أحمد كريمة يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن «تعطيل ومنع النساء من الميراث»

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم منع النساء من الميراث، قائلًا: "إن منع النساء من الميراث جاهلية".

حكم منع الميراث عن النساء

وأضاف أحمد كريمة خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه لو كان إنسان يعلم وتعمد تعطيل ميراث النساء، فهو مرتد وخارج عن الإسلام.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن الميراث مثل الصلاة، فهو نصيب مفروض، حيث تعتبر وصية من الله وهي حدود الله، مؤكدًا أن الميراث مقدرات شرعية قطعية لا يقبل التغيير، لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، مثل "أقيموا الصلاة" فلو أنكر أحد فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج فهو مرتد عن الإسلام.

الشيخ الشعراوي عن منع الميراث عن النساء

وحذر الدكتور أحمد كريمة كل من يمنع النساء من ميراثهم، قائلاً: “أنت تفعل أفعالا جاهلية، وبتعبير العالم النوراني سيدنا الشيخ محمد متولي الشعرواي، من عطًل الميراث فقد رد الأمر على الله”.