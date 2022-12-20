مجدى خالد يكشف أهمية عقد مؤتمر سنوى للتوعية بقضية السكان

أوضح الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق السكان السابق بالأمم المتحدة، أهمية التوجيهات الرئاسية بعقد مؤتمر سنوي للتوعية بقضية السكان، قائلًا:"إنها خطوة في غاية الأهمية، حيث سيكون لها تأثير إيجابي على الجهود المبذولة في ملف السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه ستكون فرصة لأن يلتقي نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال للوقوف على ما يتم إنجازه، والفجوات التي تحتاج إلى تطوير، مؤكدًا أن كل ذلك سيزيد في رفع الوعي المجتمعي، وضرورة الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التي يتم تقديمها من خلال وزارة الصحة في وحدات الرعاية الأساسية سواء في الريف أو في الحضر، أو المستشفيات المركزية والعامة.

وأوضح أننا نمتلك فرص لا نريد تضيعها، مثل السيدات التي تتلقى خدمة تطعيم أطفال أو عمل متابعة حمل، لابد من وجود نقاط لتوعيتها بأهمية خدمات الصحة الإنجابية، وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وأشار إلى أن كل هذه الأمور سيتم تناولها خلال المؤتمر السنوي، الذي يعتبر فرصة للالتقاء بين الخبراء الذين ينتمون للجهات الحكومية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.