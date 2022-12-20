سفارة البحرين لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة (صور)

احتفلت سفارة مملكة البحرين لدى مصر، مساء الإثنين، بالأعياد الوطنية للمملكة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من رجال الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من السياسيين والإعلاميين.

وهنأ القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة، ولدى جامعة الدول العربية، عبدالرحمن حسن هاشم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء البحريني، معربًا عن اعتزازه بما تشهده المملكة من إنجازات حضارية جعلتها في مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح القائم بالأعمال أن من أهم مرتكزات مسيرة التنمية لدى البحرين، ما تقوم به من جهود ومبادرات دؤوبة ورائدة لنشر هذه القيم والمبادئ على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ، والذي سيظل سمة لمستقبلها من التسامح والتعايش الإنساني والتواصل مع الجميع.

وأشار «الهاشم» إلى أن الزيارة التاريخية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، هو خير دليل على حرص مملكة البحرين وتوجهها الاستراتيجي لمد جـسـور الحـوار وتعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام في العالم.

وثمَّن القائم بأعمال السفارة البحرينية، دور مصر في بناء ونهضة المملكة، وقال في نص كلمته خلال الحفل: «إننا إذ نفخر ونعتز بالدور البارز للأشقاء المصريين في نهضة مملكة البحرين في شتى المجالات، ونؤكد ما لها من مكانة غالية في قلوبنا جميعًا، فإن ما نشهده من توافق ودعم متبادل بين البلدين والزيارات واللقاءات والمشاورات المتواصلة بين عاهل البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي، هو انعكاسٌ لما يميز مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين».

وحضر الحفل عددٌ من الوزراء من بينهم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، السفيرة سهى جندي، وزيرة الهجرة، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور مصطفى الفقي، وعادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.

كما حضر من سفراء الدول كل من: سفير المملكة العربية السعودية أسامة نقلي، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مريم الكعبي، سفير سلطنة عمان، عبد الله الرحبي، السفير السوري بسام درويش، أحمد نايف الدليمي، السفير العراقي، سفير جيبوتي أحمد علي بري، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية «دانيال روبنستين»، السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي، والسفير أشرف حربي، سفير مصر الأسبق لدى مملكة البحرين.

سفارة البحرين لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة

سفارة البحرين لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة

سفارة البحرين لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة

سفارة البحرين لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة

سفارة البحرين لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة

سفارة البحرين لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة

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