الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عالم كيمياء دوائية يحذر من استخدام قطرات العين والأنف بعد فتحها بأسبوعين

قطرات العين والأنف
قطرات العين والأنف

كشف الدكتور حسين الصباغ، عالم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة، أنه لا يفضل تناول أطعمة معينة مع بعض الأدوية.

وقال خلال مكالمة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إنه يفضل عدم تناول أدوية الاكتئاب مع أجبان أو أطعمة مملحة أو لحوم مملحة مثل السجق، فهي تعارض مفعول مضادات الاكتئاب وتسبب صداع وأشياء أخرى.

وأضاف أن تناول أدوية الحديد لابد ألا يؤخذ على معدة فارغة، ولكن يبعد عن الشاي والقهوة؛ لأن الحديد سيمنع امتصاص الحديد، مؤكدًا أنه يجب الابتعاد عن شرب الشاي بعد تناول الطعام،؛ لأنه إذا كان الطعام يحتوي على حديد طبيعي سيمنع الشاي امتصاص الحديد، ويجب أن يكون هناك فترة زمنية تسهل من الامتصاص الغذائي بالطعام، ثم بعد ساعتين أو ثلاثة يمكن شرب الشاي. 

كما حذر من استخدام قطرات العين أو الأنف مرة أو مرتين ثم تركها لفترة ثم استخدامها من جديد، قائلًا إن هذا السلوك خاطئ فالعبوات معقمة طالما مغلقة ولكن إذا فتحت واجب التخلص منها بعد أسبوعين. 

وحذر من تناول المضادات الحيوية بالقرص، قائلًا إن هذا جريمة، فالمضادات الحيوية لا تؤخذ إلا من خلال "كورس" من عدة أيام، ولابد أن يؤخذ كاملًا؛ لأن تناول تناول حباية واحدة سيكّون به ميكروب وينقله لغيره، مشيرًا إلى أن مدة الكورس تختلف حسب نوع المضاد الحيوي، وأقل شيء 3 أيام ولكن يمتد لـ 10 أيام بحسب توجيهات الطبيب.

عالم الكيمياء الدوائية قطرات العين حذر اسبوعين ادوية الاكتئاب أدوية الحديد المضادات الحيوية

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وائل لطفي

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