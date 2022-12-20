«سرحان»: التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السياسية للدولة

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن مواجهة التغيرات المناخية تعتمد على جهود المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن تداعيات التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السياسية للدولة، وإنما هي عابرة للدول وعابرة للقارة.

وأضاف "سرحان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن الدول الغنية والفقيرة تتضرر ضررًا متغاير، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول تعاني من هشاشة، في حين تستطيع دول أخرى أن تتكيف، لكن في النهاية الكل سيكون لديه أضرار كثيرة.

وأشار إلى أنه يجب على الدول أن تحمي نفسها ومواطنيها من تداعيات التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه بسبب التغيرات المناخية سيكون هناك ابتعاد عن استخدام الوقود الإحفوري، وبالتالي كان الاتجاه نحو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبين أنه حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة تستطيع من خلالها الاستفادة من جهتين؛ جزء من الالتزامات الدولية طبقًا لاتفاقية باريس، بالإضافة إلى استغلالها كفرصة تصديرية من أجل الحصول على العملة الأجنبية.