الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل إقامة أول مكتبة عامة للتشجيع على القراءة فى كفر الشيخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إقامة مكتبة عامة ضمن منظومة مكتبات مصر العامة، جاء ذلك  استقباله، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة.

وأبدى محافظ كفر الشيخ  موافقته على إقامة المكتبة، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مكتبة مصر العامة، واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة، والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة، وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفي برغبات واحتياجات أعضائها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتي مدى الحياة، بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استعمال الكمبيوتر والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

فيما رحبت الأوساط الثقافية بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية خلال عملية التطوير الجارية لمرافق وطرق وكبارى العاصمة، وإضافة البُعد الثقافى والمعرفى لتلك الأنشطة، خاصةً إنشاء المكتبات.

واعتبر عدد من الكتّاب ذلك التوجيه خطوة مهمة للغاية فى طريق بناء الوعى للإنسان المصرى، بحيث تتوفر له المصادر المعرفية بسهولة ويسر، من خلال إتاحة الحصول على الكتب وقراءتها، ومشاهدة الأنشطة المختلفة.

فيما قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إنها حريصة على متابعة توجيهات الرئيس ووضعها حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الوزارة فى انتظار التكليفات المنوطة بها فى هذا الأمر.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

كفر الشيخ قرأة السيسي مكتبة عامة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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