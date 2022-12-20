خبير: إنهاء أزمة التغيرات المناخية يبدأ بالتعاون الحقيقى بين جميع الدول النامية والصناعية

أوضح الدكتور السيد صبري، خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إن أزمة تغير المناخ هي أزمة كبيرة في ظل عدم الوصول إلى حلول كاملة للتصدي إلى قضية تغير المناخ.

وأضاف “صبري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه دائمًا ما يكون في مؤتمرات المناخ وعود، لكن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع يكون أقل من ذلك بكثير.

وأوضح أن مؤتمر المناخ cop27 يعتبر نجح إلى حد كبير في جزئية غاية في الأهمية كانت تسعى إليها دائماً الدول النامية، وهي إشكالية الخسائر والأضرار التي تقع على الدول النامية بسبب تغير المناخ، وضرورة تعويض هذه الدول عن هذه الخسائر والأضرار، حيث أصبح يوجد اعتراف دولي بهذا الموضوع ووجود آلية لتقييم حجم الخسائر والأضرار على الدول النامية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك صندوق لتحديد التعويضات المطلوبة وتقييمهاوإيصالها إلى الدول النامية، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة لن يكون في يوم وليلة، وإنما سيتم من خلال البدأ بالتعاون الحقيقي بين جميع الدول النامية والصناعية.