الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أسرة محمد الأمين تتلقى العزاء فى مسقط رأسه ببنى سويف (صور)

جريدة الدستور

أقامت أسرة رجل الأعمال الراحل محمد الأمين، سرادق عزاء بمسقط رأسه بقرية الشيخ هارون، التابعة لمركز بني سويف، لاستقبال المعزّين من أهالي المحافظة، عقب دفن جثمانه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

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خيم الحزن على أهالي قرية الشيخ هارون عقب إعلان نبأ وفاته، أمس، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، متأثرًا بمرضه بعد إصابته بسرطان في الرئة.

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وأعلنت أسرة محمد الأمين، أمس، وفاة رجل الأعمال داخل أحد المستشفيات الخاصة، متأثرًا بمرضه عقب نقله منذ عدة أشهر من مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، حيث كان يقضي عقوبة "أول درجة" 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.

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وشهد سرادق العزاء، الذي أقيم أمام بمسجد قام بتدشينه بقرية الشيخ هارون بمركز بني سويف، حضور المئات من أهالي المحافظة، خاصة أقاربه وأهالي القرى المجاورة وعدد كبير من المستفيدين من الأعمال الخيرية التي كانت تقدمها مؤسساته المجتمعية.

إصلاح والتأهيل الاتجار بالبشر المستشفيات الخاصة رجل الأعمال محمد الأمين كلية الهندسة مركز بنى سويف وادى النطرون

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