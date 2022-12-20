«هنيدى» يروج لفيلمه الجديد: أجمل خبر بعد فوز ميسى طرح «نبيل الجميل»

اعتاد جمهور الفنان محمد هنيدي على خفة ظله وتواصله الدائم مع متابعيه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وروج «هنيدي» لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «نبيل الجميل أخصائي التجميل» عن طريق نشر كوميكس خاص به عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلًا: «أجمل خبر هتسمعه بعد فوز ميسي بكأس العالم، طرح فيلم نبيل الجميل أخصائي التجميل يوم 28 ديسمبر».

ينطلق عرض فيلم «نبيل الجميل أخصائى تجميل» للنجم محمد هنيدى في دور العرض بالوطن العربى يوم 12 يناير المقبل، وذلك بعد أسبوعين من طرحه في دور العرض المصرية، حيث يعرض الفيلم في مصر يوم 28 ديسمبر الجاري، ليفتتح موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2023.

فيلم «نبيل الجميل أخصائى تجميل» يسجل أولى تجارب النجم محمد هنيدى في عالم الإنتاج، بعدما دشن هنيدى شركة إنتاج خاصة به، واختار أن يكون هذا الفيلم الذي كتب فكرته أيضًا، باكورة إنتاجات الشركة كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج الفيلم.

فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدى، ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وفى سياق آخر، يتبقى للنجم محمد هنيدي، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه «الجواهرجي» يشارك في بطولته منى زكي، ولبلبة، وأحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.