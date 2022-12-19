الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ردًا على محاولات تحديد سقف أسعار الغاز.. الكرملين: «سنرد بالشكل المناسب»

المتحدث بإسم الكرملين
المتحدث بإسم الكرملين دميترى بيسكوف

أعلن المتحدث بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أمس الإثنين، عن رفض روسيا محاولات الاتحاد الأوروبي تحديد سقف أسعار الغاز، مؤكدًا أنها سترد بالشكل المناسب على الإجراءات من هذا النوع.

ولفت بيسكوف إلى أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا لمعايير السوق، وأن روسيا سترد بالشكل المناسب كما فعلت مع تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيث لن تبيعه للدول التي ستحدد سعر شرائه، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

الاتحاد الأوروبي: دول التكتل وافقت على فرض سقف لأسعار الغاز

وفى وقت سابق، أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن دول التكتل وافقت على فرض سقف على أسعار الغاز.

وقال مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء الطاقة بالاتحاد وافقوا على وضع سقف لأسعار الغاز كجزء من آلية تصحيح السوق، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

التشيك: لا شيء يمنع الاتحاد الأوروبى من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز

وأعلنت الرئاسة الدورية التشيكية للاتحاد الأوروبي، أمس لإثنين، أن العائلات والشركات تنتظر منا حراكا ما، ولا أرى أي سبب يمنعنا من التوصل إلى اتفاق اليوم على وضع سقف لأسعار الغاز.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، في تصريحات له، على هامش اجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي المسئولين عن الطاقة في بروكسل: «اسم الرئاسة التشيكية الدورية قد تم تغييره إلى رئاسة الطاقة، وبما أننا في مجلس الطاقة الثامن، فمن المحتمل أن يكون هناك أساس.. أشكر الوزراء، فلقد حققنا كثيراً في الأشهر الستة الماضية، لكن علينا اليوم أن ننتهي من الأمر، وآمل بصدق أن يكون هذا هو آخر مجلس للطاقة برئاسة تشيكية»، وذلك وفق وكالة «آكي» الايطالية.

وأضاف سيكيلا: «علينا أن نتفق على آلية تحمي الشركات والأسر» من المواقف التي تتميز بـ«الذروة التي بلغتها أسعار الغاز كما رأينا الصيف الماضي.. وأنا على دراية بأن بعض الدول تخشى فقدان القدرة التنافسية أو النقص المحتمل في واردات الغاز».

وتابع: «المطروح على الطاولة يتمثل بآلية مؤقتة وطارئة، مع ضمانات عديدة يمكن تعليقها إن لم تنجح أو إن حدث نقص في الإمدادات.. نحن نقدم حلاً يجب أن يرضي الطرفين»، وفقًا لوكالة «آكي».

الكرملين الرئاسة الروسية الاتحاد الأوروبي روسيا اسعار الغاز سقف سعر النفط الروسى

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وائل لطفي

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