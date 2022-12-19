إصابة 4 رجال دين إيرانيين فى هجوم شنه مجهولون

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن إصابة 4 رجال دين في هجوم شنه مجهولون، اليوم الإثنين، في مدينة قم.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن اثنين منهم كانت إصاباتهم طفيفة وسطحية، مشيرة إلى أن رجلي الدين الآخرين، نقلًا إلى المستشفى، نظرًا لكونهما كبيرين في السن، وقالت إنهما سيغادرانه في غضون ساعات.

ولم توضح الوكالة الإيرانية مزيدًا من التفاصيل، لافتة إلى أن الإصابات نجمت عن أدوات حادة.

فيما أوضحت وكالة حوزة للأنباء، أن رجال الدين أصيبوا نتيجة إطلاق نار بواسطة سلاح صيد.

العفو الدولية: 26 إيرانيًا يواجهون عقوبة الإعدام بسبب الاحتجاجات

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، عن مواجهة 26 شخصًا لخطر الإعدام في إيران لصلتهم بالاحتجاجات، وفق قناة العربية الإخبارية.

ووجهت إيران انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة غداة طرد طهران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، على خلفية قمع تظاهرات تقودها نساء تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ وفاة مهسا أميني في سبتمبر.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات له، أن هذا الإجراء الأمريكي المنحاز ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".