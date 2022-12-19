محمد كفافي: الكوارث المناخية جعلت التحول للاقتصاد الأخضر واقعًا ملحًا

قال الدكتور محمد كفافي، رئيس المركز العالمي للاقتصاد الأخضر، إن العالم أدرك ماهية وطبيعة الكوارث البيئية، كما أدرك الأزمات الاقتصادية التي ستسببها، لافتاً إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية.

وأضاف كفافي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن القيادات السياسية والحكومية في معظم بلدان العالم بدأت تتيقن أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح من أجل البقاء وليس من أجل الرخاء فقط.

وأوضح أن هناك اتجاه نحو الطاقات البديلة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي اليوم واقع في أزمة كبيرة جدًا تتمثل في الطاقة، فبمجرد توقف روسيا عن إمدادات الغاز عنهم، بدأت تتضخم المشكلة لديهم بشكل كبير جدًا.

وأكد أن مصر تتميز بوجود مزايا تنافسية عالمية فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تمتلك مصر طاقة الرياح، ومصبات المياه، وتوليد الطاقة من المخلفات، لافتا إلى أن البترول والغاز لم يعد وحده مصدر الطاقة.