الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد كفافي: الكوارث المناخية جعلت التحول للاقتصاد الأخضر واقعًا ملحًا

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد كفافي، رئيس المركز العالمي للاقتصاد الأخضر، إن العالم أدرك ماهية وطبيعة الكوارث البيئية، كما أدرك الأزمات الاقتصادية التي ستسببها، لافتاً إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية. 

وأضاف كفافي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن القيادات السياسية والحكومية في معظم بلدان العالم بدأت تتيقن أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح من أجل البقاء وليس من أجل الرخاء فقط. 

وأوضح أن هناك اتجاه نحو الطاقات البديلة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي اليوم واقع في أزمة كبيرة جدًا تتمثل في الطاقة، فبمجرد توقف روسيا عن إمدادات الغاز عنهم، بدأت تتضخم المشكلة لديهم بشكل كبير جدًا. 

وأكد أن مصر تتميز بوجود مزايا تنافسية عالمية فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تمتلك مصر طاقة الرياح، ومصبات المياه، وتوليد الطاقة من المخلفات، لافتا إلى أن البترول والغاز لم يعد وحده مصدر الطاقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

السيطرة على حريق مطعم بأحد المراكب النيلية بالمعادى

«القباج» تشهد بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير دور الأيتام

بعد طرد الاحتلال الإسرائيلى للمحامى الفلسطينى الفرنسى.. الأمم المتحدة: «جريمة حرب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو