الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أستاذ المناخ يكشف أبرز جهود الدولة في التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية

جريدة الدستور

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أبرز جهود الدولة المصرية في التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، قائلًا: "إن قضية المناخ شائكة ومتعددة المحاور والأبعاد". 

وأضاف قطب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن قضية المناخ تعتبر سياسية صحية بيئية مناخية، لافتاً إلى أن مؤتمر cop27 أعطى ثقافة جديدة للشعوب العربية، بالإضافة إلى التي كانت موجودة لدى الشعوب الأوروبية.

وأوضح أن في دول أفريقيا لم تستشعر التغير المناخي بشكل ملحوظ من خلال الظواهر الجوية، لافتًا إلى أنه كان ظاهرة مؤثرة هذا الشتاء، حيث أنه حتى الآن لم تسقط أمطار في خريف هذا العام بالشكل الذي نعتاد عليه من قبل. 

وأشار قطب إلى أن هناك الكثير من التغيرات المناخية التي أثرت على العديد من دول العالم خاصة في أفريقيا من حيث النواحي الصحية، لأن المناخ له علاقة مباشرة بالصحة.

وأكد أن مؤتمر cop27 بشرم الشيخ، سبقه عدة مؤتمرات فرعية وعدة لقاءات بين دول أفريقيا ومصر، كذلك بين مصر وأوروبا.

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