الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

الذهب
الذهب

ننشر لكم سعر الذهب (تحديث لحظي)، حيث يتساءل الكثيرون من أصحاب محلات الصاغة حول أسعار الذهب.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال ختام التعاملات اليوم الإثنين الموافق 19-12-2022، وتصدرت أسعار الذهب كلمات البحث  عبر محرك «جوجل».

سعر الذهب تحديث لحظي 

أسعار الذهب عيار 24 اليوم 
سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1886 جنيه للبيع، و 1943 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 
وصلت أسعار الذهب عيار 22 اليوم، عند 1729 جنيه للبيع، و 1781 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء 

أسعار الذهب عيار 21 اليوم 
بلغت أسعار الذهب عيار 21 اليوم، حوالي 1650 جنيه للبيع، و 1700 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم 
تدوالت أسعار الذهب عيار 18 اليوم، لنحو 1414 جنيه للبيع، و 1457 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم 
وصلت أسعار الذهب عيار 14 اليوم، عند 1100 جنيه للبيع، و 1133 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عيار 12 اليوم 
حققت أسعار الذهب عيار 12 اليوم، نحو 943 جنيه للبيع، و 971 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين، سجل نحو 13200 جنيه للبيع، و 13600 جنيه للشراء.

التحديث اللحظي| سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر أونصة الذهب اليوم

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين، وصل عند 58646 جنيه للبيع، و 60423 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وفي سياق متصل، نعرض لكم قائمة بأسعار سبائك الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، كالآتي:

وصل سعر سبيكة الذهب 1 جرام، عند 2055 جنيه مصري.
سجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام، نحو 5175 جنيه مصري.
بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات، حوالي 10400 جنيه مصري.
حقق سعر سبيكة الذهب 10 جرامات، لنحو 20850 جنيه مصري.
تدوال سعر سبيكة الذهب 20 جرام، لنحو 41800 جنيه مصري.
وصل سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، عند 65840 جنيه مصري.
سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام، نحو 104.600 جنيه مصري.
بلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام، حوالي 209.200 جنيه مصري.
حقق سعر سبيكة الذهب نصف كيلو، نحو  1.046.000 جنيه مصري.
تدوال سعر سبيكة الذهب 1 كيلو، لنحو 2.092.000 جنيه مصري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

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