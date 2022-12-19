«مكافحة العدوى» في فلسطين يكشف الوضع الصحي بغزة

أوضح الدكتور رامي العبادلة، مدير وحدة مكافحة العدوى في فلسطين، وضع غزة من حيث انتشار الفيروسات والأمراض، قائلاً: "إن فلسطين كباقي دول المنطقة، ما ينتشر فيها هو ما ينتشر في عموم المنطقة".

وأضاف العبادلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي: “بدأ انتشار واسع الآن للأنفلونزا الموسمية H1N1، والفيروس التنفسي المخلوي، وفيروسات إنفلونزا البرد والمنتشرة بشكل عام سواء في مناطق بغزة أو الضفة الغربية”.

وقال إن هناك العديد من الحالات التي تتردد على الطوارئ في كافة المستشفيات، لافتاً إلى أنه بحسب الإحصائيات التي يتم إجراؤها، فإن هناك زيادة سواء عدد المترددين على أقسام الطوارئ والذين تجاوزت نسبتهم الـ 100% وبعض المناطق تتراوح ما بين 30% إلى 40%.

وأشار إلى أن هناك زيادة عن المعدل الطبيعي في مثل هذا الموسم من كل عام، مبيناً أن هناك انشغال كبير سواء في الضفة أو غزة لعدد الأسرة نتيجة زيادة الحالات التي تحتاج إلى دخول مستشفيات.