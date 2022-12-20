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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 صعود بقيمة 4 جنيهات للكيلو خلال الساعات القليلة الماضية داخل الأسواق الشعبية للمستهلكين، حيث تتراوح سعر كيلو الفراخ من 42 إلى 44 جنيهًا باختلاف مكان البيع، وذلك بفعل الاكتفاء الذاتي التي نجحت فيه مصر مؤخرًا، حيث توفر من الإنتاج ما يكفي السوق المحلي بنحو 97% .

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022

وتسعى كافة ربات البيوت في توفير كافة المستلزمات الشهرية التي تكفي كافة أفراد الأسرة وعلى رأسهم الدواجن واللحوم والأسماك، لذلك تبحث عبر محركات البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 في الأسواق المصرية للمستهلكين وهي كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 39 جنيهًا ويصل للمواطنين بـ 44 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة 57 جنيهًا ويصل للمواطنين بـ62 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 61 جنيهًا، ويصل للمواطنين بـ66 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة 28 جنيهًا، ويصل للمواطنين بسعر 33 جنيهًا في الأسواق.

سعر الحمام البلدي في المزرعة 60 جنيهًا ويصل للمواطنين بـ72 جنيهًا في الأسواق.

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سعر كيلو الأوراك المخلية في الأسواق من 72 إلى 80 جنيهًا.

سعر كيلو الشيش طاووق في الأسواق من 105 إلى 120 جنيهًا.

سعر كيلو البانية في الأسواق من 100 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الصدور بالعظم في الأسواق من 80 إلى 90 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ المتبلة في الأسواق بنحو 85 جنيهًا..

سعر كيلو الدبابيس في الأسواق من 65 إلى 75 جنيهًا.

سعر كيلو شاورما الفراخ في الأسواق من 145 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة في الأسواق من 40 إلى 45 جنيهًا.

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سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق من 41 جنيهًا.

سعر كيلو الهياكل العظمية في الأسواق من 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4 جنيهات من المزرعة

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 2 جنيهات من المزرعة.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات من المزرعة.

سعر الكتكوت روزي عمر يوم 4.5 جنيهات من المزرعة.

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الدواجن سعر كيلو الفراخ الفراخ سعر كيلو الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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