سهر الصايغ أحدث المنضمين لأبطال مسلسل «بابا المجال»

تعاقدت الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في المسلسل التلفزيوني “بابا المجال” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه خلال مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ سهر الصايغ في تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال الأيام المقبلة والذي تدور أحداثه فى إطار شعبي حول تجارة قطع الغيار، حيث يخوض أبطال العمل صراعات درامية عديدة بها.

مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمه الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعه من النجوم أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسى ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وعصام العرجانى وتدور أحداثه فى إطار دراما شعبية اجتماعية.

وكانت أخر أعمال سهر الصايغ التلفزيونية مسلسل “المداح 2 – أسطورة الوادي” والذي عرض خلال ماراثون مسلسلات شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.