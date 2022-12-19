رفعت فياض يكشف تفاصيل ومزايا المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

أوضح رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، سبب إطلاق لفظ سبوبة على المشروعات البحثية لطلاب المدارس، قائلًا: "إن أولياء الأمور يربطون بين المشروعات البحثية هذا العام وبين الأبحاث التي كانت تعد أيام الإصابة بكورونا وإغلاق المدارس".

وقال رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن الطلاب وأولياء الأمور بدأوا يتوجهون إلى مكاتب لعمل هذه الأبحاث، أو أن أولياء الأمور أنفسهم هم الذين يقومون بعمل هذه الأبحاث.

وكشف تفاصيل ومزايا المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل، قائلاً: "إن ما مقرر هذا العام ونجحت فيه الوزارة يعتبر من أفضل ما يمكن لإعداد الطالب لكي يعبر ويتحدث عن نفسه، وأن يجمع المعلومات ويناقشها في الفصل مع رائد الفصل نفسه".

وأشار إلى أن فكرة البحوث تتمثل في أن الطالب يختار موضوع يكتب فيه بالاشتراك مع آخرين، قد يكون بحث يتعلق بالمشروعات القومية، أو قضايا المناخ والسلبيات المتواجدة في الظواهر المناخية، معقبًا: "ستكون مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع".