الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لوثر ماتيوس: أنانية كريستيانو رونالدو دمرت منتخب البرتغال في كأس العالم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

انتقد لوثر ماتيوس، أسطورة منتخب ألمانيا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، متهمًا إياه بأنه السبب في تدمير منتخب البرتغال على حد وصفه ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف في دور ربع النهائي.

وقال ماتيوس في مقاله بصحيفة “ بيلد” الألمانية:"من الواضح أن كريستيانو رونالدو هو إخفاق كبير في كأس العالم ، على عكس ميسي، لقد دمرت “الأنا” الخاصة به المنتخب الوطني ونفسه".

وأضاف:" لقد كان ذات يوم لاعباً عظيماً ، هدافاً من الطراز العالمي. الآن لقد دمر بشكل دائم ما حققه".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو طلب مغادرة معسكر منتخب البرتغال أثناء البطولة، بسبب جلوسه كبديل أمام سويسرا، قبل أن يشارك قبل نهاية المباراة بدقائق، الأمر الذي نفاه اللاعب ومدرب المنتخب فرناندو سانتوس، كذلك زملائه في البرتغال.

واختتم قائلًا:" من الصعب بالنسبة لي أن أتخيله في أي ناد آخر بعد الآن".

ورحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، شهر نوفمبر الماضي، بعدما تم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وعن منتخب ألمانيا، قال:"قال لويس فان جال مدرب هولندا قبل المباراة الأولى:" لا مزيد من شارة "الحب الواحد" الخاصة بدعم المثلية الجنسية، لم يضع الاتحاد الألماني نقطةً قط لذلك الأمر، بل مجرد فاصلة،  وقد ساهم ذلك في وقوع الكارثة ".

وودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وأردف:"لعب فريقنا بشكل أفضل مما حكم عليه الكثيرون، لكنني لا أريد أن أحميهم بشكل كامل ، بالطبع هناك أخطاء رياضية تم ارتكابها. ومع ذلك ، كانت هناك ضوضاء أخرى في الخلفية أعاقت التركيز على كرة القدم - هذه بطولة كأس العالم

لوثر ماتيوس رونالدو كريستيانو رونالدو منتخب المانيا منتخب البرتغال كأس العالم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

انخفاض جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

رئيس الوزراء: التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

حصاد المونديال.. الأسوأ في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

منسق «حياة كريمة» ببنى سويف: 12 مليار جنيه لـ1616 مشروعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو