لوثر ماتيوس: أنانية كريستيانو رونالدو دمرت منتخب البرتغال في كأس العالم

انتقد لوثر ماتيوس، أسطورة منتخب ألمانيا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، متهمًا إياه بأنه السبب في تدمير منتخب البرتغال على حد وصفه ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف في دور ربع النهائي.

وقال ماتيوس في مقاله بصحيفة “ بيلد” الألمانية:"من الواضح أن كريستيانو رونالدو هو إخفاق كبير في كأس العالم ، على عكس ميسي، لقد دمرت “الأنا” الخاصة به المنتخب الوطني ونفسه".

وأضاف:" لقد كان ذات يوم لاعباً عظيماً ، هدافاً من الطراز العالمي. الآن لقد دمر بشكل دائم ما حققه".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو طلب مغادرة معسكر منتخب البرتغال أثناء البطولة، بسبب جلوسه كبديل أمام سويسرا، قبل أن يشارك قبل نهاية المباراة بدقائق، الأمر الذي نفاه اللاعب ومدرب المنتخب فرناندو سانتوس، كذلك زملائه في البرتغال.

واختتم قائلًا:" من الصعب بالنسبة لي أن أتخيله في أي ناد آخر بعد الآن".

ورحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، شهر نوفمبر الماضي، بعدما تم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وعن منتخب ألمانيا، قال:"قال لويس فان جال مدرب هولندا قبل المباراة الأولى:" لا مزيد من شارة "الحب الواحد" الخاصة بدعم المثلية الجنسية، لم يضع الاتحاد الألماني نقطةً قط لذلك الأمر، بل مجرد فاصلة، وقد ساهم ذلك في وقوع الكارثة ".

وودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وأردف:"لعب فريقنا بشكل أفضل مما حكم عليه الكثيرون، لكنني لا أريد أن أحميهم بشكل كامل ، بالطبع هناك أخطاء رياضية تم ارتكابها. ومع ذلك ، كانت هناك ضوضاء أخرى في الخلفية أعاقت التركيز على كرة القدم - هذه بطولة كأس العالم