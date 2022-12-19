مشروع طاقة رياح بمجمع خليج السويس بتكلفة 4 مليارات جنيه

عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي على إنتاج طاقة الرياح في مختلف المحافظات، كما طورت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة الطاقة مشروعات الطاقة المتجددة، الأمر الذي وفر كميات هائلة من طاقة الرياح والطاقات المتجددة للدولة المصرية.

لذلك قررت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المنتظر بدء تشغيله خلال عام 2023.

وتهتم الدولة المصرية بالطاقة المتجددة حيث تتعاقد على تنفيد الكثير من تلك المشروعات التي ستوفر الكثير للدولة المصرية ، وقامت وزارة الطاقة من إنجازعدد من المشروعات المتعلقة بذلك الشأن ومنها مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.