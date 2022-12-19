الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مشروع طاقة رياح بمجمع خليج السويس بتكلفة 4 مليارات جنيه

 مشروع طاقة رياح
 مشروع طاقة رياح

عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي على إنتاج طاقة الرياح في مختلف المحافظات، كما طورت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة الطاقة مشروعات الطاقة المتجددة، الأمر الذي وفر كميات هائلة من طاقة الرياح  والطاقات المتجددة للدولة المصرية.

لذلك قررت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المنتظر بدء تشغيله خلال عام 2023.

وتهتم الدولة المصرية بالطاقة المتجددة حيث تتعاقد على تنفيد الكثير من تلك المشروعات التي ستوفر الكثير للدولة المصرية ، وقامت وزارة الطاقة من إنجازعدد من المشروعات المتعلقة بذلك الشأن ومنها مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.

عبدالفتاح السيسي طاقة الرياح الحكومة المصرية الطاقة المتجددة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

الإعدام لشاب قتل والده بسكين وقالب طوب في العلمين

خطأ في تركيب «الكانيولا».. تفاصيل واقعة بتر كف طفلة بمصر القديمة

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

توقعات سعر الذهب 2023 بمصر الآن.. هل سينخفض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد في الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو