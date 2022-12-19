الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«صناعة النواب»: اعتماد خريطة صناعية بات ضرورة لإنقاذ الصناعة الوطنية

المهندس معتز محمد
المهندس معتز محمد محمود

أكد معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة المصانع المغلقة لها أهمية أولويه كبري داخل اللجنة، وأن اعتماد خريطة صناعية متكاملة بات ضرورة لإنقاذ الصناعه المصرية.

أضاف رئيس صناعة النواب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبوشقة بخصوص المصانع المغلقه وخطة وزارة الصناعة والتجارة بأن اللجنة تعمل منذ اللحظة الأولي علي دعم المصنعين وتذليل العقبات، إضافة الي الاستماع إلي رؤية الجهات الحكوميه وخططهم الاستراتيجيه للنهوض بالقطاع الصناعي .

وشدد معتز محمود علي ضرورة إعداد خطة لتقليل والحد من الاستيراد بتوطين الصناعة المصرية، وتوفير العملة الصعبة وان المرحلة القادمة لابد أن تشهد إقرار حوافز تشجيعيه وضريبيه ، حتى يتسني لنا إنقاذ الصناعه الوطنيه.

من جانبها أكدت أبوشقة مقدم طلب إلاحاطة بأن هناك أكثر من 9 آلاف مصنع متعثر طبقا لتصريحات هيئة التنميه الصناعيه , والواضح أن هناك مصانع متعثرة بشدة و المشاكل متداخله وهناك ارتباط وثيق الصله بوزارة النقل وتسعيرة الكهرباء ووزارة البترول .

وتساءلت أبوشقة خلال اجتماع اللجنة عن ضرورة إقرار برامج التمويلية من البنك المركزي، وإقرار مبادرة مع المركزي يكون سعر الفائده فيها 2% تعوض نسبه تراجع الجنيه أمام الدولار، مشددة على ضرورة أن يكون هناك لجنة إدارة أزمات من عدد من الوزارات المعنية للوصول إلي حلول جذرية في هذا الشأن.

النائب معتز محمد محمود مشكلة المصانع أولويه كبري خريطة صناعية إنقاذ الصناعه المصرية

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