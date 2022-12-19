توزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا ومنافسات قوية بـ«أوائل الطلبة» بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، الاثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



فى محافظة القاهرة،

نظمت أمانة قسم مدينة نصر ثالث، محاضرة تثقيفية بمناسبة الإحتفال بختام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتناولت المحاضرة أهمية المشروعات التنموية والاستراتيجيات الوطنية للدولة المصرية في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان والتي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه المشروعات و الاستراتيجيات الوطنية، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفى محافظة الجيزة،

واصلت أمانة قسم إمبابة، إقامة فصول التقوية المجانية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بمقر الأمانة.

كما احتفلت أمانة مركز البدرشين، باليوم العالمي لذوي الهمم، وتم تكريم أكثر من 100 طالب وطالبة من أبناء مدارس "التربية الفكرية- الصم والبكم" تحت شعار "شجعونا وأدعمونا".

وفي منافسات الموسم الثاني من مسابقة "أوائل الطلبة"، شهد قسم الجيزة ختام المنافسات بعد مشاركة 59 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وأكثر من 400 طالب وطالبة، وأسفرت المرحلة الأخيرة في المرحلة الإبتدائية عن فوز مدرسة العلا جاردن، والمرحلة الإعدادية عن فوز مدرسة الأهرام الإعدادية بنين، والمرحلة الثانوية عن فوز مدرسة الجيزة الثانوية بنات، كما شهدت الهرم ختام تصفيات المرحلة الإعدادية من المسابقة والتى أسفرت عن فوز مدرسة سعيد المغربي الخاصة بالوصول إلى المرحلة الثانية على مستوى المحافظة، وفي أبو النمرس عُقدت بمدرسة العمران سمارت تصفيات المرحلة الإعدادية على مستوى مدارس شبرامنت والحرانية وزاوية أبو مسلم ونزلة الأشطر وبنى يوسف حيث فازت مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بالمركز الأول.

وفي مركز أوسيم انطلقت فاعليات المرحلة الثانية من تصفيات المسابقة التي تقام على مستوى قطاعات المركز بعد ختام المرحلة الأولى التي شهدت تنافس قوي بين طلاب المدارس المشاركة بالمسابقة، وفي أطفيح تواصلت منافسات المسابقة وأسفرت عن فوز مدرسة الشيخ عبد الجليل تعليم أساسي ومدرسة حسني المليحي الإعدادية بقطاع مدارس كفر قنديل، وفي إمبابة واصلت أمانة الحزب لليوم التاسع على التوالى إقامة منافسات المسابقة وشهدت فى المرحلة الإبتدائية فوز مدرسة خالد بن الوليد ب، وسجلت المرحلة الإعدادية فوز مدرسة الصفا الخاصة.

وفي محافظة قنا،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أبو تشت، انتهت بفوز مدرسة المحطة الإبتدائية المشتركة.

2- فى مركز قفط، انتهت بفوز مدرسة البراهمة الابتدائية الحديثة.

3- فى مركز فرشوط، انتهت بفوز المدرسة الإبتدائية الجديدة.

4- فى مركز نقادة، انتهت بفوز مدرسة الزوايدة الإعدادية المشتركة.

وفي محافظة السويس،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- فى إدارة شمال السويس التعليمية،

انتهت بفوز مدرستى سعد بن معاذ الإبتدائية، وعمرو بن العاص الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرستى الزهراء الإعدادية بنات، وعمر مكرم الإعدادية بنون، وأما المرحلة الثانوية، فازت مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات.

2- إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى سيد أبو الرجال الابتدائية، وعمرو حامد الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرستى فتية الاسلام (بنات)، والصفا الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية، فازت مدرسة السويس الثانوية بنات.

وفي محافظة جنوب سيناء،

واصلت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، توزيع البطاطين ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، علي الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث قام وفدا من أمانة مدينة دهب، بتوزيع عددا من المساعدات العينية للبطاطين على الوديان وذلك ضمن مبادرة الحزب التي انطلقت مع بداية فصل الشتاء بكافة مدن المحافظة.

وفي محافظة سوهاج،

نظمت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "لا للمخدرات.. لا للإدمان"، والتي استهدفت توعية أعضاء الحزب بمخاطر المخدرات والإدمان وتأثيرها السلبي على متعاطيها، وحثهم وتوجيههم بأن يكونوا حائط صد أمام المخدرات في محيطهم المجتمعي.

كما نظمت أمانة شئون العلاقات الحكومية بمركز ساقلتة، لقاءاً تشاورياً حول مشاكل التعليم بدائرة المركز، وقد جرى اللقاء بقاعة مجلس مدينة ساقلتة، وناقش اللقاء المشكلات العامة التى ترد إليها من أعضاء وكوادر الحزب بالمراكز، وعرضها على الجهاز الحكومي لوضع التصورات ومناقشة الحلول الممكنة لها.

وفي محافظة الشرقية،

إستأنفت أمانات الحزب بالمحافظة، منافسات ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أبو حماد، انتهت بفوز مدراس أبو حماد الثانوية بنات، والصوة الثانوية المشتركة، وفي المرحلة الإبتدائية، فازت فيها مدرسة الوادي الشرقي الرسمية.

2- في مركز بلبيس، انتهت بفوز مدرستي ميت حمل الإعدادية المشتركة، وبير عمارة الإعدادية.

3- في مركز ديرب نجم، انتهت بفوز مدرستي المستشار عبدالسلام حمد، والهوابر الإعدادية المشتركة.

4- في مركز الابراهيمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد الكفراوي.

5- في مدينة القرين، انتهت بفوز مدرسة القرين الثانوية بنات.

6- في مدينة القنايات، انتهت بفوز مدارس "الشهيد عبده عبد الحي ومحمد مصطفي درويش والوحدة" الإبتدائية.

7- في مركز فاقوس، أسفرت عن صعود مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم بدران الثانوية ومدرسة الشهيد أحمد الشوادفي الإعدادية ومدرسة الشهيد رمضان أحمد سالم الإبتدائية ومدرسة ميت العز رقم 1.

8- في مركز الحسينية، انتهت بفوز مدرسة الزمامته الإبتدائية.

9- في مركز الصالحية الجديدة، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد جودة.

10- في مدينة الزقازيق، انتهت بفوز مدرسة الإعدادية بنات 1.

11- فى مركز أبو كبير، انتهت بفوز مدرسة هربيط الإعدادية، ومدرسة اولاد موسى الإبتدائية 1.

وفي محافظة البحر الأحمر،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- في مدينة سفاجا، انتهت بفوز مدرسة الزهراء الإبتدائية.

وفي محافظة القليوبية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شبين القناطر التعليمية، انتهت بفوز مدرسة على الدبيس.

2- فى إدارة قليوب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة سعد طه الإبتدائية.

3- فى إدارة القناطر الخيرية التعليمية، انتهت بفوز مدرشة شلقان الإبتدائية المشتركة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة باريس التعليمية، انتهت بفوز مدرسة المكس القبلي الإبتدائية.

2- في إدارة بلاط التعليمية، انتهت بفوز مدارس البشندي الإعدادية، وبلاط الإعدادية، وقسطل والعويني على المركز الثالث.

3- في إدارة الفرافرة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة أبو الهول الإبتدائية وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، فوز مدرسة أبو الهول.

4- في إدارة الخارجة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة صلاح الدين الإبتدائية.

وفي محافظة المنيا،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المنيا، صعود مدرستي المنارة الخاصة، وعبد الجابر محمد علي بطوة، وفوز مدرسة سليمان مبروك الثانوية.

2- في مركز ملوي، انتهت بفوز مدرسة المعصرة الثانوية.

3- في مركز ديرمواس، انتهت بفوز مدرسة تل بني عمران الإعدادية.

4- في مركز بني مزار، انتهت بفوز مدرسة أبناء الثورة 2 الإبتدائية، ومدرسة الإعدادية بنات.

5- في مركز سمالوط، انتهت بفوز مدرستي الإسلامية الخاصة، الجزائر الابتدائية رقم 1، وفى المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرستي القمادير الإعدادية، والنشار الخاصة، وصعود مدرستي الشهيد الرقيب بهاء بشوشه، وفصول بني غني الثانوية.

6- في مركز مطاي، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد خيرت رقم 1، وفي المرحلة الثانوية فازت مدرسة مطاي الثانوية بنين.

7- مركز مغاعة، انتهت بفوز مدرسة شارونة الثانوية.

8- في مركز العدوة، انتهت بفوز مدراس زاوية برمشا الإعدادية، والشهيد محمد خيرت رقم 1 الإعدادية، ومطاي الثانوية بنين.

وفي محافظة الأقصر،

نفذت أمانة المرأة بمركز إسنا، مبادرته، التي جاءت تحت عنوان "الفن والتغيرات المناخية"، بهدف التعريف بملف التغيرات المناخية، حيث نظمت فاعلية خاصة بالمبادرة فى مدرسة الشهيد هاشم بقرية الدير، واستهدفت الفاعلية تعريف طلاب وطالبات المدرسة بالتغيرات المناخية عن طريق الرسوم المعبرة.

وفى محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة العمل الجماهيري بمركز البرلس، ندوة توعوية تحت عنوان "لاللمخدرات"، وتضمنت الندوة الحديث عن خطورة تعاطى المخدرات على صحة المتعاطى وأسرته وآثارها الخطيرة على المجتمع وإعاقة تقدمه.

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمى بالمحافظة، رحلة ترفيهية لأعضاء إتحاد طلاب الفيوم واتحاد طلاب كفر الشيخ لزيارة المحمية الطبيعية بجزيرة الشخلوبة على هامش زيارة وفد الفيوم للمحافظة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بعدد من مراكز المحافظة، وتميزت المنافسات بالحماس الشديد قبل البدء التصفيات الثانية من المسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شرق كفرالشيخ، فازت مدرسة الشهيد مصطفى هلال الثانوية وصعدت للتصفيات.

2- فى ادارة غرب كفرالشيخ، فازت مدرسة عويرة الإعدادية.

3- فى إدارة الحامول، فازت مدرسة الحامول الثانوية بنين.

4- فى ادارة سيدي غازي، فازت مدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية.

5- فى ادارة بيلا، فازت مدرسة ابشان الثانوية بنين.

6- فى ادارة دسوق، فازت مدرسة محلة أبوعلي الثانوية.

7- فى إدارة قلين، فازت مدرسة عبدالكريم قاسم الإبتدائية وناجى حفينة للتعليم الأساسي عن "المرحلة الإعدادية".

8- فى إدارة مطوبس، فازت مدرسة الشهيد بسيونى عبدالجواد الإبتدائية.

9- فى إدارة بلطيم، فازت مدارس رزق حمامو الابتدائية وصالح الشرنوبي الإعدادية والخنساء الثانوية المشتركة.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- إدارة التل الكبير التعليمية، انتهت بفوز مدراس أبو عاشور الإعدادية، والظاهرية، والتل الجديدة تعليم اساسي.

2- فى إدارة فايد التعليمية، انتهت بفوز مدرستي الشهيد مصطفى محمود الإعدادية بنات، وخالد بن الوليد الابتدائية.

3- فى إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد عمر الفرك الثانوية، أما بالنسبة للمرحلة الإبتدائية فقد فازت مدراس القومية العربية، الحاج عبد الله، والنصر.

4- فى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدارس عاطف بركات، أرض المشتل، والشهداء ب، وفايز سلامة الابتدائية، وفوز مدراس الفاروق عمر الثانوية، والحجاز ك٢، والاتربي، و25 يناير.

5- فى إدارة القنطرة غرب التعليمية، انتهت بفوز مدارس الرياح، والاخارسه، وأبو بكر، وفاطمة الزهراء، والمهندس إسماعيل.

6- فى إدارة القنطرة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية المشتركة.

وفى محافظة شمال سيناء،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز والأقسام كالأتي:-

1- في مدينة بئر العبد، انتهت بفوز مدرسة مدحت طلعت الثانوية المشتركة.

2- فى قسم رمانه، انتهت بفوز مدرسة رابع الثانوية المشتركة.

وفي محافظة الغربية،

شاركت أمانة مركز بسيون، في مبادرة "اتحضر للأخضر"، والتي تستهدف زراعة عدد كبير من الشجر، بهدف دعم استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2020، وفي إطار مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس السيسي، لنشر الوعي البيئي، والتخلص من الأثار السلبية للتغيرات المناخية.

وفى محافظة مطروح،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز مطروح، انتهت بفوز مدرسة السادات الإبتدائية.

2- فى مركز الحمام، انتهت بفوز مدرسة محمود العيسوى.

3- فى مركز العلمين، انتهت بفوز مدرسة تحيا مصر الثانوية.

4- فى مركز النجيلة، انتهت بفوز مدرستي النجيلة القبلية، وعمر ابن الخطاب.

5- فى مركز الضبعة، انتهت بفوز مدراس عمر ابن عبدالعزيز، والضبعة بنات، والضبعة البحرية، وفي المرحلة الاعدادية فوز مدراس سوانى جابى، وأولاد علوانى، والإعدادية بنات.

6- فى مركز سيوة، انتهت بفوز مدرستي السبوخه الإبتدائية بنات، والرمل الإعدادية.

وفى محافظة الفيوم،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة تنافس 6 إدارات تعليمية، وبمشاركة 315 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1_ فى إدارة طامية، انتهت بفوز مدرسة الماظطلى تعليم أساسي بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية.

2_ فى إدارة إبشواى، انتهت بفوز فوز مدرستي عمر الخولى الثانوية، ومحمد شاكر الإعدادية.

3_ فى إدارة غرب، انتهت بفوز مدرستي تلات الإبتدائية، والشروق الإعدادية.

4_ فى إدارة إطسا، انتهت بفوز مدرسة الدكتور سليمان داود.

5_ فى مركز الشواشنه، انتهت بفوز مدرسة بطن هريت الإبتدائية.

6_ فى إدارة يوسف الصديق، انتهت بفوز مدرسة أباظة الإعدادية.

وفى محافظة دمياط،

تواصل أمانة الصحة بمركز كفر البطيخ، القافلة الطبية المجانية، الشاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات منها، أمراض العظام والعمود الفقري، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وعمل تحاليل طبية وأشعة بالمجان، وقدمت القافلة الطبية الكشف الطبي علي 300 حالة، وذلك في مقر امانة المركز.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية المختلفة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مدينة ميت أبو غالب، انتهت بفوز مدرسة السوالم الاعدادية بنين

2- فى مركز كفر سعد، انتهت بفوز مدرسة عبد الرحمن عوف.

3- فى مركز كفر سعد، انتهت بفوز مدرسة السعدية القبلية.

4- فى مركز كفر البطيخ، انتهت بفوز مدرسة البساتين الإعدادية.

5- فى مدينة السرو، انتهت بفوز مدرستي تل الكاشف الإعدادية والدقهلة الإعدادية بنين.

6- فى مركز عزبة البرح، انتهت بفوز مدرسة الشيخ درغام الاعدادية المشتركة.

7- في مركز الزرقا، انتهت بفوز مدرسة قرية السلام الإعدادية.

8- في مدينة دمياط الجديدة، انتهت بفوز الباسل.

9- فى مدينة فارسكور، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد أحمد عاشور.

10- فى مدينة الروضة، انتهت بفوز مدرستي الشهيد أمين غالي الإعدادية، والشيخ مصباح زهران.

وفى محافظة الدقهلية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة حيث شهدت منافسة 909 طالب وطالبة بين 126 مدرسة للمراحل التعليمية الثلاثة واسفرت نتائج المسابقة فى المراكز كالأتي:-

1- فى مركز المطرية، فازت مدرسة محمد حسن الجيار الإعدادية بنات

2- في مركز المنزلة، فازت مدرسة مجمع البصراط الإبتدائية.

3- فى مركز طلخا، فازت مدرسة طلخا الإعدادية بنات.

4- فى مركز بنى عبيد، فازت مدرسة الفريد شماس الإعدادية.

5- فى شرق ومركز المنصورة، فازت مدرسة العروبة الإبتدائية ومدرسة محلة دمنة الإعدادية بنات ومدرسة ميت مزاح الثانوية.



6- في مركز تمى الامديد، فازت مدرسة مجمع أبوداود الإعدادية

7- فى مركز دكرنس، فازت مدرسة نجير الإبتدائية 1.

8- فى مركز بلقاس، فازت مدرسة الخلاله الإعدادية ومدرسة النصر الابتدائية بالمقلوبة.

9- مركز أجا، فازت مدرسة صهرجت الإعدادية ومدرسة كفر الشراقوة الإعدادية ومدرسة الرشاد الإبتدائية بالديرس ومدرسة السلام الإبتدائية ببرج النور ومدرسة ميت ابو الحارث الإبتدائية.

10- مركز نبروه، فازت مدرسة محمود مختار الإبتدائية، ومدرسة محمود حسن القربه الإعدادية.

11- مركز السنبلاوين، فازت مدرسة شبراهور وميت غراب الثانوية.

12- في مركز ميت غمر، فازت مدرسة جيهان السادات الإعدادية.

13- فى مركز شربين، فازت مدرسة الشهيد أحمد محمد خليل الإبتدائية بكفر الشيخ عطية ومدرسة شفيق حشيش الإعدادية ومدرسة السعدية الثانوية.

وفي محافظة بني سويف،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية المختلفة، وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز كالأتي:-

1- مركز الواسطى، فوز مدرسة الشهيد هشام الجمل الإبتدائية، ومدرسة الشهيد مصطفى حمدون الإبتدائية، ومدرسة الحديثة 2 قطاع بندر الواسطى للمرحلة الإبتدائية، ومدرسة الميمون الغربية، ومدرسة قمن العروس الإبتدائية المشتركة، ومدرسة إطواب الإبتدائية الرسمية.

2- مركز ناصر، فوز مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية، ومدرسة الشهيد محمد سعيد ياسين بقطاع بهبشين للمرحلة الإعدادية، ومدرسة الدعوة الإسلامية ببندر ناصر للمرحلة الإبتدائية.

3- بندر بني سويف، فوز مدرسة محمد متولي الشعرواي الإبتدائية، ومدرسة الدعوة الإسلامية الإبتدائية ببندر بني سويف.

4- مركز بني سويف، فوز مدرسة بني سليمان الشرقية الثانوية المشتركة، ومدرسة باروط الثانوية بنين، ومدرسة ابشنا الثانوية المشتركة، ومدرسة مؤمن عياد الثانوية المشتركة، ومدرسة بليفيا الثانوية المشتركة.

5- مركز ببا، فوز مدرسة غياضة الغربية الإبتدائية بنات، ومدرسة طنسا بنات الإعدادية للمرحلة الإعدادية.

6- مركز إهناسيا، فوز مدرسة جاويش الإبتدائية القديمة، ومدرسة قاي الإعدادية المشتركة للمرحلة الإعدادية، ومدرسة بني هاني الإعدادية المشتركة للمرحلة الإعدادية.

7- مركز سمسطا، فوز مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بدشطوط بالقطاع الثاني للثانوية العامة.

وفى محافظة البحيرة،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز أبو حمص، انتهت بفوز مدرسة الجرادات الإبتدائية، ومدرسة رستم تعليم أساسي الإعدادية.

2- فى مركز دمنهور، انتهت بفوز مدرسة افلاقة الإعدادية، ومدرسة كون ابو خليفة الإبتدائية.

3- في مدينة النوبارية، انتهت بفوز مدرسة النوبارية الإبتدائية، ومدرسة الاحلام الثانوية المشتركة.

4- في مركز كفر الدوار، انتهت بفوز البسقلون الإبتدائية، ومدرسة زهرة الإبتدائية.

وفي محافظة أسيوط،

أطلقت أمانة الشئون البرلمانية بمركز البدراي، أولى فاعليات "البرلمان الصغير"، لدى البراعم، وتعريفهم بالحياة السياسية وتنمية مهاراتهم السياسية ودورهم في المجتمع المصري.

كما أسفرت نتائج مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة كالأتي:-

1- مركز ابوتيج، انتهت بفوز مدرسة أبو الحارث الإبتدائية.

2- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدرسة كردوس الإعدادية المشتركة

3- فى مركز البدارى، انتهت بفوز مدرسة الإعدادية بنات بالعقال البحرى ومدرسة الشهداء الإعدادية المشتركة.

4- في مركز ساحل سليم، انتهت بفوز مدرسة العونة تعليم أساسى.

5- في مركز منفلوط، انتهت بفوز مدارس النيل الإبتدائية، والمندرة قبلي الإبتدائية، والجاولي الإبتدائية، والحسين بن علي، وبنى عدى البحرية، والثورة، والتعليم الأساسى بالعزية، والجهاد.

6- في مركز أبنوب، انتهت بفوز مدارس، عرب العوامر الإبتدائية المشتركة، وعزبة نصار الإعدادية بنين، وعزبة طه الإعدادية المشتركة، وأبنوب الإعدادية بنين.

7- في مركز القوصية، انتهت بفوز مدارس نزالي جانوب المشتركة، والمنشأة الثانوية بنين، والتتالية الثانوية المشتركة، وأحمد عبد الرحيم الثانوية بنات.

8- في قسم أول أسيوط، انتهت بفوز مدرسة الجهاد الإبتدائية، ومدرسة المعلمين الإبتدائية ومدرسة عبدالله النديم الإبتدائية، ومدرسة السلام الإبتدائية.

9- في مركز أسيوط، انتهت بفوز مدرسة دير درنكة بالمركز الأول علي مستوي الوحدة المحلية بدرنكة، وفوز مدرسة مجمعة ريفا بالمركز الأول علي مستوي الوحدة المحلية بريفا.

10- في أمانة ثان أسيوط، انتهت بفوز مدارس، خديجة بنت خويلد، وأسامة بن زيد، والرعاية المتكاملة

والنوتردام الإبتدائية، وفى المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرستي، عصمت عفيفي، وأم المؤمنين، وعن المرحله التعليمية الثانوية، فوز مدرسة خديجة يوسف، ومدرسة ناصر الثانوية العسكرية، ومدرسة السلام الحديثة، ومدرسة دار الأندلس.

11- في مركز الفتح، انتهت بفوز مدارس دار الكوثر الخاصة والشهيدين بالجزيرة.

12 - في مركز الغنايم، انتهت بفوز مدرستي، العامري الإبتدائية المشتركة، والمشايعة الثانوية المشتركة.

وفي محافظة أسوان،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز نصر النوبة، انتهت بفوز مدرسة أبوسمبل الجديدة الإعدادية المشتركة علي المركز الأول.

وفي محافظة الإسكندرية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة المنتزة أول التعليمية، انتهت بفوز مدرسة أجيال الخاصة بالفترة الأولى، ومدرسة معالي الإسلام بالفترة الثانية، للمرحلة الإعدادية.

2- في إدارة المنتزة ثانِ التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الزعيم السادات، للمرحلة الإبتدائية.

3- في إدارة العامرية التعليمية، انتهت بفوز مدرسة العامرية بنات بالمركز الأول، ومدرسة العزه بالمركز الثاني، للمرحلة الثانوية.

4- فى إدارة برج العرب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الإسكان الاجتماعي الإبتدائية، ومدرسة الشهيد عبدربه خالد بالمركز الثاني.

5- فى إدارة وسط التعليمية، انتهت بفوز مدرسة ماريا أوزليا والحضرة الصباحية، للمرحلة الابتدائية.

6- فى إدارة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدرسة العاشر من رمضان، بالمرحلة الابتدائية.

7- فى إدارة العجمي التعليمية، انتهت بفوز كل من مدرسة الدكتور حسن صبحي الثانوية بنات، ومدرسة سميرة موسى الثانوية بنات، ومدرسة عباس حلمي الثانوية بنات، ومدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات، للمرحلة الثانوية.

8- في إدارة الجمرك التعليمية، انتهت بفوز مدرسة البارودي، ومدرسة أحمد عبود بالمركز الثاني، للمرحلة الإبتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء بنين الإعدادية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.