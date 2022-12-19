«التموين» تكشف تفاصيل قرار تداول ونقل الأرز داخل وخارج المحافظات

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزراة التموين، تفاصيل قرار تداول ونقل الأرز داخل وخارج المحافظات، قائلًا: "إن القرار رقم 52 لسنة 2022 صدر بالأمس، حيث اجتمع وزير التموين مع جميع وكلاء الوزارات بالـ 27 محافظة وأكد على منحهم الإتاحة والتوفير والسهولة في الإجراءات لتسهيل نقل الأرز من مكان إلى مكان".

وقال المهندس عبدالمنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إنه في البداية سمح لصاحب المضرب أن يقوم بنقل وتحريك الأرز الشعير المتواجد في مضربه سواء كان في المخزن أو المضرب والذي يمثل مخزون استراتيجي آمن له.

وأوضح أن هذا القرار يعطي فرصة للمضارب بإمكانية أخذها الأرز المتبقي عند المزارعين بعد توريدها، لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة وتوريد أكبر كميات الأرز التي ستذهب للمضارب ومن ثم تقوم بتشغيل المضارب، وكذلك تقوم بتشغيل شركات التعبئة أيضًا.

وأشار إلى أن القرار سمح بتداول الأرز الأبيض من محافظة إلى أخرى، لافتاً إلى أنه كان ممنوع قبل ذلك، لأنه كان يستغرق وقت وبالتالي يحدث نقص في السوق، لكن اليوم تم السماح بنقل الأرز من جميع المحافظات بحرية تامة مع الالتزام بالقرارات المنظمة وهو ما يؤدي إلى وجود تعبئة مفتوحة.