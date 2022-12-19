عزة مصطفى تحذر من الألعاب الإلكترونية: «تخلق سلوكا عدوانيا»

حذرت الإعلامية عزة مصطفى أولياء الأمور من الألعاب الإلكترونية، قائلة: "إن الموبايل الذي في يد الأبناء يومًا بعد يوم يتحول إلى كابوس".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الألعاب الإلكترونية الموجودة على الموبايل في غاية العنف، تخلق سلوك عدواني، من الممكن أن تدمر الصحة النفسية والاجتماعية أيضًا، سواء لدى المراهقين، أو الأطفال.

وأوضحت أن هناك تحديات يفرضها التيك توك، حيث يصل مخاطره إلى الوفاة، مثل لعبة تحدي الموت، وكتم الأنفاس، معقبة: "أسماء الألعاب غريبة".

وأشارت إلى أن هناك لعبة إلكترونية تسمى "تحدي التصوير"، والتي تعني التصوير دون ملابس، بالإضافة إلى مواقع وتطبيقات للمراهنات، وهو ما كان واضحًا في كأس العالم 2022، حيث يدخل عليها الكثير من الشباب ليتم استغلالهم في لعب القمار.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن هذه التطبيقات والألعاب الإلكترونية أصبحت صالات مراهنات محمولة ومتنقلة.