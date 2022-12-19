قوافل تعليمية مجانية لطلاب الإعدادي والثانوي ببني سويف

عقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة الإجراءات والخطوات المطلوبة، لتنفيذ المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، للمساهمة في جهود مواجهة الدروس الخصوصية وتوفير عوامل الأمان والجدية للطلاب وأولياء الأمور من خلال انتقاء عناصر متميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمي البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية.

حضر الاجتماع مصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمد رمضان عبد المقصود مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية، الدكتور محمد عاشور مدير إدارة تعليم، أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانيةوعضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وناقش نائب المحافظ الاستعدادات التنسيقية لبدء القواقل التعليمية المجانية، المزمع تنفيذها على مدار يومين في الأسبوع الخميس والجمعة وتم الاتفاق على الأماكن والمواعيد وتوزيع المراكز والأدوار على الجهات المشاركة للبدء في تنفيذ القوافل، اعتبارًا من الخميس الأسبوع الحالي، والتي يستفيد منها كافة مراكز ومدن المحافظة السبع.

حيث الاستقرار على تم تخصيص "قاعة مناسبات مسجد عمر بن الخطاب" بمدينة ناصر لاستقبال طلبة الشهادة الإعدادية من مراكز (ناصر ، اهناسيا ، بني سويف ، الواسطى ) للاستماع وشرح المواد (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات، الرياضيات) ، بجانب تخصيص قاعة"المنتجع الايطالي"بناصر لطلاب الثانوية العامة بقسميها وشُعبها"من نفس المراكز الأربعة "اهناسيا ،بني سويف، الواسطى وناصر )، للاستماع إلى شرح المعلمين لمواد (اللغة العربية، فيزياء، تاريخ ، كيمياء، فلسفة، لغة إنجليزية، أحياء رياضة بحتة، علم نفس، جيولوجيا، تطبيقية، جغرافيا، لغة فرنسية).

في مركز ببا، تم الاتفاق على اختيار قاعة" الماسة" بمدينة ببا لمحاضرات ودروس طلبة الشهادة الإعدادية من مراكز (الفشن وسمسطا وببا) في مواد (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات، الرياضيات)، بجانب تخصيص قاعة المكتبة بالساحة الشعبية بمدينة ببا أيضًا لطلاب الثانوية العامة من أبناء المراكز الثلاث (الفشن، سمسطا وببا) لتلقى دروس ومحاضرات في المواد العلمية والدراسية لطلبة الثانوية العامة في مختلف الشعب والأقسام.

حيث تم التأكيد على قيام كل إدارة تعليمية بتوفير وسائل نقل الطلاب من القرى والمراكز إلى قاعات المحاضرات، فيما تتولى مديرية الشباب توفير وتجهيز القاعات بما يكفل الراحة التامة للطلاب وتعظيم الاستفادة من هذه الجهود المبذولة وذلك تحت إشراف من الوحدات المحلية والتنسيق معها .

وطالب نائب محافظ بني سويف بأهمية تنفيذ الآليات والخطوات التي من شأنها تحقيق أكبر استفادة ممكنة من القوافل والوصول إلى أكبر شريحة من الطلاب على مستوى المحافظة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك من خلال دراسة بعض المقترحات والتصورات منها تسجيل المادة العلمية للمحاضرات ونشرها على صفحات ومواقع وجروبات التواصل بالمدارس والإدارات التعليمية.