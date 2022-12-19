علماء يرصدون: هكذا ستنتهي الأرض بسقوطها داخل نجمها الشمسي

رصد علماء الفلك كوكبًا يقترب نحو تصادم كارثي مع تقدم عمر الشمس على سطحه، مما يحتمل أن يقدم لمحة عن كيف يمكن أن تنتهي الأرض يومًا ما.

في دراسة جديدة نُشرت يوم الاثنين، قال فريق من الباحثين المقيمين في الولايات المتحدة، إنهم يأملون في أن يساعد الكوكب الخارجي Kepler-1658b المحكوم عليه بالفناء في إلقاء الضوء على كيفية موت العوالم مع تقدم نجومها في السن، بحسب فرانس برس.

يُعرف Kepler-1658b، الذي يبعد 2600 سنة ضوئية عن الأرض، باسم كوكب "المشتري الساخن".

في حين أن الكوكب مشابه في الحجم للمشتري، إلا أنه يدور حول نجمه المضيف على بعد ثُمن المسافة بين شمسنا وعطارد، مما يجعله أكثر سخونة بكثير من عملاق الغاز في نظامنا الشمسي.

يستغرق مدار Kepler-1658b حول نجمه المضيف أقل من ثلاثة أيام - ويصبح أقصر بنحو 131 مللي ثانية في السنة، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters.

قال شرياس فيسابراجادا، بروفوسير في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إذا استمر في التصاعد نحو نجمه بالمعدل المرصود، فسوف يصطدم الكوكب بنجمه في أقل من ثلاثة ملايين سنة".

وقال لوكالة فرانس برس: "هذه هي المرة الأولى التي نلاحظ فيها دليلا مباشرا على كوكب يتصاعد نحو نجمه المتطور".

دخل نجم متطور إلى مرحلة "الشيخوخة" من دورة الحياة النجمية، وذلك عندما يبدأ في التوسع ويصبح أكثر إشراقًا.

يتم تقصير مدار كبلر -1658 ب بفعل المد والجزر، في عملية مماثلة لكيفية ارتفاع وهبوط محيطات الأرض كل يوم.

وقال مركز الفيزياء الفلكية في بيان: "الموت بسبب الاقتراب من النجم يعتقد أنه ينتظر العديد من العوالم ويمكن أن يكون وداع الأرض النهائي بعد مليارات السنين من الآن مع تقدم شمسنا في العمر".

قال فيسابراجادا إنه "في غضون خمسة مليارات سنة أو نحو ذلك، ستتطور الشمس إلى نجم أحمر عملاق".