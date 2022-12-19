الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب الحجز لـ 96 وحدة سكنية حتى 12 يناير القادم بالمنيا

القاضي بأجتماع تنفيذ
القاضي بأجتماع تنفيذ شبكةالمرافق بمشروع تطويرعواصم المحافظات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، والمقام على أرض محلج بشركة الوادى لخليج الأقطان بحي غرب مدينة المنيا بطريق مصر أسوان الزراعي، ويتضمن إنشاء 78 عمارة سكنية، بإجمالي 1872 وحدة سكنية والذي يقوم بتنفيذه صندوق التنمية الحضرية.
 

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وعقد محافظ المنيا بمقر المشروع، اجتماعا ضم كافة الجهات المعنية وبحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والمرور والتموين وصندوق التطوير الحضري، وذلك لمناقشة استكمال الأعمال الخاصة بتنفيذ شبكة المرافق للمشروع، تمهيدا لتشغيل المشروع ، الذي تم فتح باب الحجز على وحدات المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري حيث تم طرح 96 وحدة من وحدات المشروع للحجز بمدينة المنيا.

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وأكد المحافظ أن المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية. وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه للعمارات السكنية، لافتا إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية للمنطقة بأكملها، ومثمنًا جهود القائمين على العمل للانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

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وتتم عملية حجز الوحدات من خلال بنك التعمير والإسكان وفقًا لاتفاق التعاون الموقع بين الصندوق والبنك، بدءا من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، من خلال الموقع الالكتروني للبنك، عبر الرابط التالي www.hdb-reservation.com ، والذي يمكن من خلاله أن يطلع الراغبون في حجز الوحدات السكنية، إتمام إجراءات الحجز، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمساحات الوحدات السكنية وأسعارها وأرقام العمارات، مع إمكانية الاطلاع على فيديو يوضح خطوات الحجز بالتفصيل، وذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص على الموقع.

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محافظ المنيا المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات أجتماع مع كافة الجهات أعمال تنفيذ شبكة المرافق اللواءء أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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