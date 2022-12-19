اليوم.. ذكرى الشهيد بونيفاسيوس في كنيسة الملكيين

تحل اليوم في كنيسة الروم الملكيين والمعروفة بالكنيسة البيزنطية ذكرى القدّيس الشهيد بونيفاسيوس الذي استشهد في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس حول سنة 290.

بينما جاءت العظة الاحتفالية كالاتي: لا يمكننا أن ندخل الملكوت الذي أعلن عنه الرّب يسوع المسيح إلاّ من خلال الارتداد، "الميتانويا"، أي من خلال التغيير والتجديد الجذري والكامل للإنسان ككلّ، بأفكاره وأحكامه وحياته، التغيّر والتجدّد يحصلان معه على ضوء القداسة ومحبة الله اللذين كُشفا لنا وحاورنا بهما من خلال ابنه.

إنّ دعوة الابن لنا لـ "ميتانويا" تجبرنا على ذلك ليس من خلال التبشير بها فحسب بل بمجرّد أنه قدّم ذاته كمثال على ذلك. في الواقع، إنّ الرّب يسوع المسيح هو النموذج الأسمى للتائبين. لقد أراد أن يتألّم ليس من أجل خطاياه بل من أجل خطايا الآخرين.

عندما يقف الإنسان أمام الرّب يسوع المسيح، يستنير بنور جديد فيدرك قداسة الله وفداحة الخطيئة التي اقترفها. فقد تلقّى الرسالة التي تدعوه للارتداد وتمنحه الغفران على خطاياه من خلال كلمة الرّب يسوع المسيح. إنّه تلقّى هذه النعم من خلال سرّ العماد الذي يقوده إلى الآلام ثمّ الموت فقيامة الربّ. تحت هذا السرّ تكمن حياة كلّ معمَّد.

على كلّ مسيحي أن يتبع المعلّم ويزهد في نفسه، حاملاً صليبه ومشاركًا في آلام المسيح.. وهكذا، بتحوّله إلى صورة موته، يصبح قادرًا على التأمّل بمجد قيامته.