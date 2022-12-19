الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«المارونية» تحتفل بخامس أيام تساعية عيد الميلاد المجيد

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول خامس أيام تساعية عيد الميلاد المجيد.

وقالت الكنيسة في صلوات ثالث أيام هذه التساعية: أيُّها الرفيعُ المتسامي، يا منْ تركتَ عزَّةِ لاهوتكَ وأحببتَ حقارةَ طبعنا البشري لتصيرَ لنا نموذجاً بالتواضعِ، والإحتقار، نسألكَ بحقِّ ميلادكَ الطاهر وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكَ أنْ تمنحنا تواضعَ القلبِ واحتقارَ الذاتِ لكي نطويَ كلَّ علوٍّ بتشامخُ ضدَّ معرفتكَ، ونعرفَ ذلَّنا ونعظِّمكَ أيُّها القدُّوس وحدك العظيمُ اسمك، ولكَ يليقُ المجدُ والعزَّةُ والقوة، آمين.

بينما جاءت العظة الاحتفالية كالاتي: يا ربّي، يا من تحبّ أن تغفر للبشر، يا خالقي اجعل بهاء نورك الصعب إدراكه يكبر فيّ لكي يملأ قلبي فرحًا لا تتضايق، لا تتخلَّ عنّي!

ولكن اجعل نفسي متوهّجة بنورك، لأنّ نورك، ربّي، هو أنت... لقد ابتعدت عن الطريق القويم، عن الطريق الإلهيّ، ووقعت ببأسٍ عن المجد الّذي أُعطي لي.

لقد سُرق منّي ثوب الضياء، الثوب الإلهيّ، ووقعت في الظلمات، وأنا مدفونٌ الآن في الظلمات، ولست عارف بأنّي محرومٌ من النور... فإن كنت قد أشرقت من عَلُ، وظهرت في الظلمة، وأتيتَ إلى العالم، يا رحوم، وإن أردت أن تعيش بين البشر، بحسب حالتنا، بحبٍ للإنسان، وإن... قلت عن نفسك أنّك نور العالم ورغم كل هذا لم نرك نحن، أليس لأنّنا عميان بالكامل، وأتعس من عميان، يا ربّي يسوع؟

لكن أنتَ، الّذي هو كلّ الخيرات، وتعطيها دون انقطاع لخدّامك، الّذين يرون نوركَ... من يمتلكك، يمتلك فيك كلّ شيء. ليتني لا أُحرم منك، يا ربيّ! ليتني لا أُحرم منك، يا خالقي!

ليتني لا أُحرم منك، يا رحوم، أنا الغريب الوضيع...أرجوك، اجعلني معك، حتّى ولو فاقت خطاياي خطايا جميع البشر. اقبل صلاتي كما قبلت صلاة العشّار كما قبلت صلاة الزانية، يا ربّ، حتّى ولو لم أبك مثلها 

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وائل لطفي

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