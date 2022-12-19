«كاثوليك مصر» يحتفلون بعيد الطوباوي ويليام من فينوليو

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الطوباوي ويليام من فينوليو، ووفقاً لدراسة قام بها الأب وليم عبدالمسيح سعيد على إثر الاحتفالات، فولد ويليام عام 1065م. في غاريسيو-بورغوراتو، في أبرشية موندوفي، فكان ينمو في الإيمان ومحبة الله والقريب / بفضل التربية المسيحية التي رباها به والديه. فلما كبر أرد أن يعيش الحياة النسكية، فذهب إلى توري موندوفي، وبنى له قلاية صغيرة يتعبد فيها ليل نهار، ويتضرع الى الله، واقتراح عليه مرشده الروحي أنه من الأفضل أن يعيش مع مجموعة من النساك أفضل من الوحدة.

فانتقل الى منطقة تدعى كاسوتو، حيث كان هناك بالفعل نساك آخرون، كانوا يعيشون بحسب روحانية وطريقة القديس برونو النسكية، وهكذا كان من بين أوائل النساك في دير كارثوسيان الشهير في كاسوتو. فكان الراهب ويليام مسئولا عن توفير الطعام للدير، لكن العثور على الطعام عرّضه لهجمات اللصوص الذين غالبًا ما كانوا يهاجمونه لسرقة الطعام. فكان يتألم بشدة بسبب الضرب والإهانات الذي يتعرض لها من اللصوص. في أحد الأيام سمع صوت يشجعه بقوله: في المرة القادمة التي تقابل فيها اللصوص، أمسك بساق البغل وأرفعها امام اللصوص. عندما خرج من الدير لمهمة جديدة، صادف مجموعة من المهاجمين الذين عارضهم هذه المرة بالتهديد برفع ساق البغل الذي كان أصبح مفصولا عن بغله.

فخاف اللصوص من شدة ما رأوه فهربوا. فقام لإعادة ترتيب حمولة الطعام على ظهر البغل وإعادة الساق مرة أخرى. عند عودته، لاحظ المسئول أن الحيوان كان يعرج بشكل كبير. لذلك طلب من ويليام توضيحات، وبعد إبلاغه بما حدث، فطلب منه المسئول إعادة إرجاع ساق البغل مرة أخري بطريقة صحيحة حتى لا يتسبب في معاناة البغل المسكين. فدهش جميع الرهبان الحاضرين، كرر المعجزة بفصل الرجل عن البغل وإعادة ربطها دون أن تفقد دمها وتنبعث منها أي نوع من الألم. فكان يعيش ويليام كأخ علماني بسيط، يتميز بالتقوى والبساطة الملائكية والطاعة التامة.

وعندما رقد بسلام في الرب يوم 19 ديسمبر1200م . سرعان ما أحاط قبره بتبجيل كبير وكان الكثير من المصلين والمرضى الذين ذهبوا إلى هناك جميعهم نالوا الشفاء والتعزية بشفاعته. مما أدى إلى إثراء منطقة تشارترهاوس، بالفعل في ذلك الوقت القديم، بالعديد من التبرعات التي قدمت باسمه على سبيل الامتنان. فقام البابا بيوس التاسع بإعلانه طوباوياً في 29 مارس 1860م.

نقل الرهبان جسده مرارًا وتكرارًا داخل الدير ، والذي ظل غير فاسد لثلاثة قرون ، لكنه في كل مرة يعود بأعجوبة إلى دفنه الأصلي. في عام 1802 قاموا بتثبيته في جدار الكنيسة ولم يعثروا عليه مرة أخرى.