الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

شعب شمال كينيا يستقبل الأسقف الجديد الأنبا نيوفيتس (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الأسقف نيوفيتس إلى ايبارشية إلدوريت في شمال كينيا، حيث مسقط رأسه.


وكان استقباله كهنة ومؤمني الإبراشية بفرح وسعادة، وبترحيب حار حقًا من القلوب المليئة بالحب والامتنان في حفل تقليدي.


وكما قال: "دعونا نصلي معًا، تعال، دعونا نتفاهم معًا، هيا، دعونا نبدأ معًا وننتهي معًا في المسيح ألفا وأوميغا. أشعر بالتواضع الشديد، إنه لشرف عظيم أن يتم الترحيب به. أنا لا أعتبره أمرًا مسلمًا به. معرفة ما وعد به الرب هي معلومات، ومع ذلك، معرفة ما يجب فعله بها من أجل تحقيقها، هو الوحي. كان حقًا استقبال ثقافي ذو معنى رمزي. شكرًا لتذكيري بأنني قد عدت إلى المنزل. دعونا نصلي ونرى ما سيحدث".


نهنأ رعية إبراشية إلدوريت وشمال كينيا بأسقفها الجديد نيوفيتس ابن منطقتهم. ومتمنين لسيادته القوة والصحة وبركة الرب يسوع المسيح في خدمته الجديدة.

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هذا وقال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، إن الإسهامات الروحية والثقافية والاجتماعية والسياسية والتاريخية والفنية والأثرية والخيرية، تُعد إساهمات للمجتمع اعتُرفَ بها لدير سانت كاترين في سيناء على مر العصور كقوة للسلام العالمي.

ولكن مهمة الراهب الأرثوذكسي ليس التدخل في علاقة خصوصية وانتهاك حُرمة علاقة أي روح مع الله، التي هي علاقة شخصية، إن محبة الله للحرية الشخصية للبشر، هي التي تأسست عليها تقاليد سيناء.

وأصبح الرهبان مسرعين للعمل في خدمة أهالي المنطقة من العربان، أكثر من قبل، عندما أصبحت لهم معدات حفر الآبار متاحة والمقدمة لهم بتبرعات، لتسهيل وتنفيذ دعم مشاريع حفر الآبار للبدو المحليين الذين جفت آبارهم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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