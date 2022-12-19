الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن وحفيده انهار عليهما حائط في منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

لقى مسن وحفيده مصرعهما نتيجة سقوط حائط عليهما في إحدى قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع مسن وحفيده في قرية تابعة لمنشأة القناطر. 

بإجراء التحريات الأولية تبين لرجال المباحث أن مسن وحفيده لقيا مصرعهما نتيجة سقوط حائط عليهما، وجارى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وأفراد أسرة الضحيتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مصرع مسن وحفيده منشأة القناطر مصرع الجيزة النيابة

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