محافظ المنوفية يشهد تسليم دفعة جديدة من «مشروع لحوم صكوك الإطعام»

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وصول دفعة جديدة من مشروع "لحوم صكوك الإطعام" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة، والتى تحتوى على (4) أطنان لحوم كدفعة ثالثة على التوالي في شهر ديسمبر الجارى، مشيرًا إلى هذا المشروع يعد من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي، ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية، مثمنًا الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية الشاملة المتنوعة لتلك الفئات بجميع المحافظات، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن خطة توزيع اللحوم تتم بالتنسيق الكامل مع التضامن الاجتماعى، ومن خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية وفقًا لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحسين جودة حياتهم المعيشية تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعى.

كان قد كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تحرير (337) محضرًا تموينيًا متنوعًا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها، اليوم الإثنين، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحاضر التى تم تحريرها خلال أعمال الحملات تنوعت ما بين (65) مخالفة مخابز، و(272) مخالفة أسواق بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أنه خلال حملة تفتيشية بنطاق مركز ومدينة بركة السبع تم تحرير محاضر ضد أصحاب محال جزارة وبيع أسماك ومطعم، وأسفرت عن ضبط ما يزيد على (2) كجم لحوم، و(27) كجم أسماك، و(70) كجم دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلًا عن ضبط (8) شكائر دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية، لبيعه بالسوق السوداء بهدف التربح، هذا وأكد وكيل وزارة التموين مواصلة اللجان الميدانية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين، فضلًا عن تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفوري معها.