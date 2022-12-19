الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: إنشاء 18 منطقة لوجستية وتجارية فى 14 محافظة خلال 2022

عشماوي
عشماوي

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، تقريرًا عن حصاد عام 2022، عن تنمية وتطوير التجارة الداخلية، وعن حجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه خلال العام 2022 حققت طفرة في المناطق اللوجستية والتجارية/ السلاسل التجارية، وجار إنشاء 18 منطقة لوجستية وتجارية سلاسل تجارية في 14 محافظة بحجم استثمارات يصل إلى 39.767 مليار جنيه توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها وتشغيلها خلال عام 2022 وتكلفتها:
1- دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه.
2- دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 3 مليارات جنيه.
جار استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات.
جار استكمال عدد (5) سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

حجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة

تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزية متطور تمهيدًا لإنشاء 14 سوقًا على مستوى كل المحافظات.
عدد المستودعات الاستراتيجية التي تم إنشاؤها هذا العام لتأمين المخزون:
تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر).
تم التعاقد بتاريخ 18/9/2022 وتسليم عدد ( 3 ) مواقع للمستثمرين ( الأقصر – الفيوم – السويس) وجار الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية .
تصل تكلفة المستودع الواحد تقريبا 1.2 مليار جنيه.

فرص عمل فرص الاستثمار منطقة لوجستية مستودعات مستثمرين سلاسل تجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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