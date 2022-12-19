«الزراعة» تنظم دورة تدريبية فى مجال سلامة الأغذية

افتتح الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد، دورة تدريبية قطرية بعنوان "تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة (الهاسب)" والتى تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمكتبها الإقليمي للإقليم الأوسط بالقاهرة بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال الفترة من الأحد الموافق 18/ 12/ 2022 إلى الخميس 22/12/2022 لعدد خمسة وعشرين متدربًا من المهندسين العاملين بشركات التصنيع الغذائى وشباب الخريجين والباحثين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

وأشار عرفات إلى أن قطاع الغذاء يهدف إلى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين، وتسهيل حركة التجارة، وزيادة ثقة المستهلك وأصحاب شركات التصنيع الغذائي في الأجهزة الرقابية. ومن هنا جاءت أهمية تطبيق نظام الهاسب كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار HAZARDS التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج. وعند تطبيق نظام الهاسب فإنه يؤدي إلى: جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضًا يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية، كذلك جعل متداولي الغذاء أكثر تفهمًا لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.

وأضاف أنه نظرًا لطبيعة نظام الحاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنيًا بتطبيق نظام الهاسب. وعليه فإن أي منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزامًا عليها تأهيل العاملين، ويسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية، واعتماده على متطلبات Prerequisites يجب أن تكون مكتوبة ومفصلة.

وأكد على ضرورة توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ويمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقًا لمستواها الصحي.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة أن تطبيق نظام الهاسب فى المنشأت الغذائية يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Product Recall حيث إنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء. ويفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية ويزيد من ثقة المستهلك في المنتج.

تهدف هذه الدورة والتى تستمر على مدى خمسة أيام إلى بناء قدرات وتنمية مهارات وتأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى على جودة وسلامة الغذاء لإنتاج غذاء صحى آمن وذلك من خلال تأهيل وتعريف المتدربيين بالخلفية الضرورية التي توضح أهمية نظام الهاسب وفوائده، وذلك لترسيخ خطة الهاسب لديهم أو التحقق من قبول إدخال خطة الهاسب. و كذلك استعراض لكل النقاط اللازمة لتطبيق نظام الهاسب وتزويد المتدربين بالتمرينات العملية المدعمة للجزء النظري.

في نهاية هذا البرنامج سيتمكن المتدرب من التعرف على مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء، ووضع الأسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر، كذلك وضع الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر أو التخلص منها أو خفض احتمالات حدوثها، وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها، ومنع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين أو تقليله لأقل حد ممكن، والتحكم في التلوث.