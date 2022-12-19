الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سارة سمير لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية تحقق 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم لرفع الأثقال

سارة سمير
سارة سمير

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً  للأسس العلمية المدروسة لرفع العلم المصرى خفاقاً على منصات التتويج  بكافة المحافل التى تشارك بها.. نجحت اللاعبة سارة سمير لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية فى تحقيق عدد (3) ميداليات ذهبية فى مسابقات (الخطف – النطر – المجموع) وذلك خلال  فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التى تم تنظيمها بدولة كولومبيا بمشاركة عدد (30) دولة بمختلف الموازين.

وحطمت اللاعبة بذلك الإنجاز  كافة الأرقام القياسية فى ميزانها ، كما أن هذا التتويج يعد بمثابة الخطوة الأولى فى بداية طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وقد عبرت اللاعبة سارة سمير عن شكرها وتقديرها  للقوات المسلحة التى وفرت لها كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتها الرياضية لتحقيق الإنجازات ، وكان فى استقبال اللاعبة فور وصولها إلى أرض الوطن وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة إحتفاءاً        بما حققته اللاعبة بتلك البطولة الكبرى.

هذا وتتقدم القوات المسلحة بالتهنئة للاعبة سارة سمير التى أبرزت النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الريادة فى كافة المجالات التى يشارك بها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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