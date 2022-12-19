الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 90 طن قمامة ومخلفات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة نظافة عامة بنطاق المركز والمدينة.

جرى جمع ورفع ٥٠ طن قمامة ومخلفات، بالإضافة إلى رفع ٤٠ طن مواد صلبة وذلك من المدينة والقرى التابعة لها.

 

وقال محمد عبدالمنعم نائب رئيس مدينة القصاصين، إن الوحدة المحلية للمدينة تشن حملات نظافة بشكل يومي، على أن تشمل جميع القرى والمدن، وذلك بناءا لتوجيهات مدحت عباس رئيس مدينة القصاصين وفي إطار تنفيذ تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، بسن حملات نظافة مكثفة في جميع أنحاء المحافظة والرفع القمامة أول بأول وعدم السماح  بتراكمها.

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