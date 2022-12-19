رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم .

وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد مرة ثانية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء.

و يواجه مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، وزير الزراعة، السيد القصير، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة في عدد من الملفات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وتضمنت قائمة المناقشات، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

كما يشهد المجلس، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة.

وتشهد الجلسة أيضا، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية.

كما يشهد مجلس النواب، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سامية توفيق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، سؤالان عن تطوير الحدائق العامة والتاريخية وحدائق الحيوان، مقدمان من النائبة مرفت خليفة والنائبة مي جبر.

كما يشهد المجلس، عرض سؤال وطلب مناقشة عامة عن خطة زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي قليلة استهلاك المياه مثل نبات الجوجوبا، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.

كما يواجه المجلس وزير الزراعة، بطلبات إحاطة مقدمة من النائب شعبان لطفي، عن عدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز اخميم محافظة سوهاج، والنائب هاني خضر، عما اتخذته هيئة الإصلاح الزراعي من إجراءات قانونية حيال أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم، والنائب رضا غازي، عن بطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية المشتركة بنبروة بشان بيع قطة أرض مساحتها سبعة أفدنة وثمانية قراريط مقام عليها محطة لتربية البط بقرية درين، والنائب أحمد حجازي، عن أزمة تصدير طرود النحل.

كما تشهد الجلسة مناقشة، طلبات إحاطة مقدمة من النائبة عايدة السواركة، عن عدم استكمال صرف تعويضات الأشجار لأهالي رفح والشيخ زويد، والنائب مكرم رضوان، عن إصدار عقود تمليك للشركة الزراعية لرواد الاسماعيلية، وشركة العيايدة، والنائبة هيام الطباخ، عن توفير منافذ لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعية.

وتشهد الجلسة العامة أيضا، مناقشة سؤال مقدم من النائب أحمد البنا، عن أسباب تأخر فتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية.

ويعقب ذلك قيام وزير الزراعة السيد القصير، بالرد على الطلبات، في تعقيب عام، بالإضافة إلى الردود المكتوبة التي تصل للمجلس في شأن الأدوات الرقابية.