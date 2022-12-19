مكياج ثابت في الشتاء بخطوات بسيطة.. إليك التفاصيل

تقع العديد من الفتيات في مشكلة عدم قدرتهم على تثبيت المكياج بعد استخدامه على البشرة، ولكن يوجد هناك بعض الخطوات التي عند اتباعها يمكنك الحصول على مكياج ثابت طوال اليوم، وفقًا لبعض النصائح تقدمها نادين عصام خبيرة التجميل فيما يخص ثبات الماكياج.

يجب اختيار منظف وجه يناسب بشرتك، فمن الأفضل أن تضعي المكياج على بشرة نظيفة ومنتعشة.

عليك أن تستخدمي الغسول الكريمي إذا كانت بشرتكِ جافة ليساعد على ترطيبها وتنظيفها، أما إذا كنتِ من صاحبات البشرة دهنية فعليكِ بغسول على هيئة جل أو رغوة، هذا سيساعدك على إزالة الدهون على بشرتك.

استخدام التونر بعد غسل الوجه مباشرةً، فهي تعتبر خطوة هامة من روتين العناية بجمالك لأن التونر يساعدك في التخلص من أي خلايا جلد ميتة أو بقايا للمكياج.

أهم الخطوات الأساسية التي يجب الالتزام بها، حتى لو لم يكن لوضع مكياج ثابت هي ترطيب البشرة جيداً، سواء بشرب الماء وتناول الخضراوات أو وضع الكريمات وتناول الفيتامينات التي تحتاجها البشرة.

كما يعتبر البرايمر من أهم الخطوات التي يجب الالتزام بها عند التخطيط لوضع مكياج ثابت، وذلك لأنه يعمل على تثبيته لأكبر فترة بالإضافة إلى أنه يعمل على إخفاء العيوب.

وضع كريم أساس بإسفنجه، لأنها تساعد على أن تمتص البشرة الكريم، وعدم تموجه، كما أنها تجعل الجلد يظهر بشكل متساوٍ و تلغي العيوب، وتساعد في تصغير مسام البشرة، كما يجب وضع البودرة المضغوطة خاصة بعد وضع كريم الأساس، حيث تساعد في الحصول على مظهر غير لامع والتحكم في إفراز البشرة للزيوت الطبيعية، وتظهرها وكأنها بمظهر منتعش.

وأخيرًا لابد من الاهتمام بالبشرة عن طريق تقشيرها بشكل أسبوعي والاهتمام بترطيبها في الشتاء والصيف معًا.