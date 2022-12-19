ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة في الجيزة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاه في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.