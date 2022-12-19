الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء هولندا يعتذر عن دورهم في العبودية وماضيهم الاستعماري

رئيس وزراء هولندا
رئيس وزراء هولندا مارك روته

يلقي رئيس وزراء هولندا مارك روته خطابا اليوم، يعتذر فيه عن الدور التاريخي للبلاد في العبودية وعواقبها حتى يومنا هذا.

وسيأتي الاعتذار وسط إعادة نظر أوسع في الماضي الاستعماري للبلاد، بما في ذلك الجهود لإعادة القطع الفنية المنهوبة، ومعركتها الحالية مع العنصرية.

ومع ذلك، فإن احتمال تقديم روته للاعتذار قوبل بممانعة من الجماعات التي تقول إن الاعتذار يجب أن يأتي من الملك فيليم ألكسندر في مستعمرة سورينام السابقة في‭ ‬الأول من‭‬‬ يوليو 2023 في الذكرى 160 لإلغاء الرق والاستعباد في المستعمرات الهولندية.

وقالت سيلفيريا جاكوبس رئيسة وزراء سانت مارتن، وهي دولة كاريبية تابعة لمملكة هولندا، الأسبوع الماضي إنها لن تقبل أي اعتذار دون مناقشة.

ويقدر المؤرخون أن التجار الهولنديين قاموا بنقل أكثر من نصف مليون أفريقي إلى الأمريكتين لاستعبادهم، معظمهم إلى البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي.

ويفخر الكثير من الهولنديين بتاريخ البلاد البحري وبنفوذها كدولة تجارية. ومع ذلك، لا يتعلم الأطفال سوى القليل عن الدور الذي لعبته في تجارة الرقيق كل من شركة الهند الغربية الهولندية وشركة الهند الشرقية الهولندية، وكانتا مصدرين رئيسيين لثروات البلاد.

على الرغم من اشتهار هولندا بالبعد عن التعصب، لا تزال العنصرية مشكلة كبيرة.

ويشكو مواطنو جزر الأنتيل والهولنديون من أصول تركية ومغربية من مستويات كبيرة من التمييز في حياتهم اليومية، وأظهرت دراسات حديثة أنهم يواجهون معوقات كبيرة في أماكن العمل وفي سوق الإسكان.
 

هولندا العبودية مارك روته الإعتذار الاستعمار العنصرية فيليم ألكسندر سورينام شركة الهند الغربية الهولندية شركة الهند الشرقية الهولندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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