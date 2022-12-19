شرطة التموين تضبط 2023 قضية تموينية فى المحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط 3 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,525 طن أرز أبيض)، 52 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (621,695 طن أرز شعير)، وكذا ضبط 2 قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (20,300 طن أعلاف حيوانية)، ضبط 8 قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (31,475 طن أعلاف حيوانية).

كما تم ضبط 7 قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (17,990 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"- 2,750 طن دقيق أبيض- 3600 عبوة مسلى- 1250 لتر زيت طعام)، وكذا ضبط 677 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (20 طن مواد بناء "أسمنت" - 15,200 طن دقيق أبيض – 11,931 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة وأسمدة" – 10500 عبوة مقرمشات– 28500 "بيض مائدة"– 10275 عبوة سجائر- 1,076 طن معسل).

وكذلك أسفرت الجهود عن ضبط 988 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق بلدى مدعم – قضية تصرف خبز بلدى- 219 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 273 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 478 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (18,250 طن دقيق بلدى مدعم، 6600 رغيف بلدى مدعم).