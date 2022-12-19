الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى السلام

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية في مدينة المقطم، يفيد بوجود مصادمة، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق بمدينة السلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية. 

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع السلام شرطة النجدة المقطم مرور القاهرة

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