«لنستقبل طفل المذود في قلوبنا».. كنيسة العذراء بشبرا تنظم أمسية ميلادية

أقيمت أمسية ميلادية، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، بقيادة فريق كورال "Joyful Team"، الذي قدم باقة من الترانيم الميلادية، حتى يساعدوا شعب الكنيسة على استقبال طفل المذود في قلوبهم.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب ميلاد صدقي اللعازري، وذلك في أجواء احتفالية مليئة بالفرحة والبهجة.

ويعتبر فريق كورال "Joyful Team"، إحدى فرق الكورال التابع للرعية، وهو يضم أبناء المرحلتين الثانوية، والشبابية، حيث تم اختيار هذا الاسم، انطلاقًا من قول القديس بولس الرسول "افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضًا افرحوا".

وشارك فريق "Joyful Team" في عدد من أنشطة الإيبارشية البطريركية، حيث شارك مرتين في لقاءات الشباب مع المطران، كما شارك أيضًا في الاجتماع العام بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، بالإضافة إلى المشاركات الفعالة في المهرجان الإيبارشي، وغيرها من الأنشطة المتنوعة الأخرى.