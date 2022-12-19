الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة: الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. وتنفيذ أعمال ربط محور سفنكس الجديدة بطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوى

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار هذا الصباح بين رياضية وأخرى اجتماعية، في هذا السياق ينشر “الدستور” أخبار الظهيرة.

 

«الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع «فيديو»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة الجوية الأبرز في درجات الحرارة المرتفعة تكون الشبورة المائية، لافتة إلى أنه مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا فإن هذا الأمر يساعد في وجود الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

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وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال ربط محور سفنكس الجديدة بطريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه جارٍ تنفيذ أعمال ربط محور مدينة سفنكس الجديدة على طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى بنطاق المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نظراً للأهمية الكبرى لطريق محور سفنكس للربط بين طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى وطريق الضبعة والطريق الإقليمي الأوسطي، ضمن خُطة ربط مدينة سفنكس الجديدة بالطرق الرئيسية.

وأشار المهندس أحمد محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ عملية مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس "المرحلة الأولى"، حيث تم إصدار أمر الإسناد للعملية لإحدى الشركات المتخصصة، تحت إشراف مركز البحوث الاستشارية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريخ 31/7/2023، بتكلفة إجمالية 59.5 مليون جنيه.

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وزير الإسكان يعود لممارسة مهام عمله من مكتبه بمقر الوزارة.. ويعقد لقاءات مُكثفة | المصري اليوم

القائمة الكاملة لحفلات رأس السنة وأعياد الميلاد 2023

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم رأس السنة وأعياد الميلاد، ويتواجد نجوم الصف الأول في أكثر من حفل خلال الفترة القادمة، وخلال التقرير التالي نرصد القائمة الكاملة لحفلات رأس السنة وأعياد الميلاد 2023.

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تعرف على أشهر حفلات رأس السنة في مصر استقبالًا للعام الجديد 2021

ريال مدريد يجدد رغبته في ضم «مبابي» بعد تألقه بمونديال 2022

لا يزال يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان "مبابي" قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قبل أن تنجح إدارة باريس سان جيرمان في إقناعه بتجديد عقده حتى يونيو 2025.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4260502

الاتحاد الفرنسي منزعج من تصرفات مبابي.. السبب "صورة"
أخبار الظهيرة أخبار رياضية اجتماعية اسكندرية الصحراوي أرصاد الجوية الاسبوع الاربعاء المقبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوي

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