«النواب» يحيل 23 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ التوصيات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على إحالة 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتأتي تلك الاقتراحات بشأن خدمات أو العمل على إزالة المعوقات ووضع حلول لبعض مشاكل دوائر النواب المقدمين لعدد من الاقتراحات برغبات تمت مناقشتها باللجنة وأعدت بشأنها تقارير بذلك الأمر وجاءت تلك التقارير على النحو التالي:

العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن نقل ولاية قطعة أرض أملاك دولة تابعة لوزارة الموارد المائية والرى بمدينة أسيوط إلى محافظة أسيوط لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

العضو/ أحمد البرلسي، بشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الإلكترونى للمصروفات الدراسية.

العضو/ أحمد يحيى الجحش، بشأن تعديل لائحة مجلس الأمناء بالمدارس.

العضو/ علاء سليمان، بشأن تجديد وفرش جامع السلطان بمنطقة الشيخ على عبد الدايم - محافظة أسيوط.

العضو/ ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مسجد آل غويل بالعقال البحرى إدارة أوقاف البدارى مديرية أوقاف أسيوط- محافظة أسيوط.

العضو / زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد مسجد أبو ليلة – قرية الرياينة الحاجر – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج.

العضو / إبراهيم أبوشعيرة، بشأن إحلال وتجديد مسجد الزعفران بحى الصفا شارع القدس- العريش- محافظة شمال سيناء، وتحويل المسجد الكبير بالشيخ زويد إلى جامع، وإحلال وتجديد مسجد الشرطة والقواسمة بالشيخ زويد شمال سيناء.

العضو/ أحمد فرغلى، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد لبناء مسجد.

العضو/ إبراهيم عويس، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بكوم إشفين – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

العضو / علاء سليمان، بشأن إنشاء مبنى نموذجى لهيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط وإقليم وسط الصعيد – محافظة أسيوط.

العضو / علاء سليمان، بشأن إنشاء خط صرف صحى معلق بشارع البترول – قرية درنكة – محافظة أسيوط- أو إيجاد حل هندسى فنى آخر.

العضو / إبراهيم أبو شعيرة، بشأن توفير جهاز (c.ARM) لمستشفى الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

العضو / علاء سليمان، بشأن توفير جهاز أشعة تليفزيونية (سونار) لقسم وحدة أورام الثدى بمستشفى أسيوط العام- محافظة أسيوط.

العضو / رحاب موسى، بشأن إدراج عمليات مرضى تشوه الأسنان عند الأطفال ضمن منظومة الرعاية الصحية (التأمين الصحى للطلبة).

العضو / حسين رجب حسين، بشأن زيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات بمستشفى برج العرب العام- محافظة الإسكندرية.

العضو / عيد حماد، بشأن رصف الطريق من نزلة الكريمات الأوتوستراد إلى كمين مدينة 15 مايو على مسافة (2كم) – محافظة القاهرة.

العضو / عبد المنعم عبدالعليم، بشأن رصف طريق سنورس – الشوبك وطريق سنورس – مطر طارس – محافظة الفيوم.

العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء سور على الترعة المارة بقرية بنى غالب بمركز أسيوط- محافظة أسيوط، أمام الكتلة السكنية والمدارس.

العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن إلغاء معاشات الأرامل والمطلقات والتكافل والكرامة للذين يحصلون على مساعدات من جمعيات خيرية.

العضو / إلهامى البارودى، بشأن تحسين شبكة الاتصالات ببعض المناطق بمركز جرجا – محافظة سوهاج.

العضوان / أحمد خليل خيرالله، أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجى بالأرض التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر بحى العامرية أول – محافظة الإسكندرية.

العضو / نبيل عسكر، بشأن إدراج مكتب بريد العلاقمة بمركز ههيا محافظة الشرقية ضمن خطة التطوير للهيئة القومية للبريد.

العضو / أشرف حاتم، بشأن إصدار قرار نزع ملكية العقار رقم 10 شارع محمد رفعت- العباسية- محافظة القاهرة، لكى يظل مركزاً لرعاية طفل العباسية.