الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس شباب النواب يكشف تفاصيل لقاءه برئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمس، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وذلك على هامش نهائي كأس العالم الذي استضافه استاد لوسيل بقطر.

وكشف رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين تفاصيل اللقاء، مشيرا إلى  أن رئيس الكاف أكد أن منتخب مصر من المنتخبات القوية في القارة السمراء ويستحق أن يكون من ضمن ممثليها في بطولة كأس العالم القادمة.

وتابع رئيس الإتحاد الإفريقي حديثه: "متأكد من وجود منتخب مصر في المونديال القادم فهم يستحقون ذلك".

ومن ناحية أخرى، أشاد الدكتور محمود حسين، بالحفل الختامي لمونديال قطر، والذي توج تنظيمهم المبهر طوال البطولة، بمباراة من أروع مباريات نهائيات كأس العالم، لافتا إلى أن الأداء الذي قدمه منتخبي الأرجنتين وفرنسا سيظل عالقا في أذهان الجماهيرية لسنوات عديدة.

وأكد أن الدوحة نظمت بطولة رائعة عكست صورة حضارية للمنطقة العربية وأكدت للجميع أن العرب قادرين على استضافة الأحداث العالمية، موجها  الشكر لوزير الرياضة القطري صلاح بن غانم العلي علي حسن الاستقبال الذي شاهده خلال حضوره فعاليات عدد من مباريات المونديال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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