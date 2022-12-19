التقرير الطبي يكشف إصابة شخصين بحادث حلمية الزيتون

كشف التقرير الطبي لشخصين أصيبا في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل أعلى الطريق بمنطقة حلمية الزيتون إنهما أصيبا بكدمات وسحجات طفيفة وتلقيا العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى كوبري التجنيد في حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي بحلمية الزيتون ونقل أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.