القوى العاملة: برامج تدريبية على مهن تحتاجها سوق العمل بالمنيا

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن تنظيم دورات تدريبية، على مهن تحتاجها سوق العمل، ومنها "التفصيل والحياكة"، وذلك بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، بحضورعلاء عبدالمعبود، مدير إدارة بحوث العمالة، وأيمن الجزار، مدير عام مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بعملية التدريب المهنى وتطويرها وتحديث مناهجها لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة بالمحافظات.

وأوضح محمد صلاح محمد، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، فى تقريره للوزارة اليوم الإثنين، أنه قام بجولة تفقدية داخل مركز التدريب، وتابع خلالها البرامج التدريبية داخل القاعة، والاطمئنان على سير العملية التدريبية وفقًا لما تم التخطيط له، كما أجرى خلالها حوارًا مع المتدربين، للوقوف على مستواهم الفنى ومدي استفادتهم من الدورة التدريبية والمعوقات التي تواجههم إن وجدت.

ووعد مدير المديرية المتدربين بالتواصل مع الشركات العاملة في مجال التفصيل، وذلك من أجل ترشيح المتدربين بعد انتهاء الدورة، وتوفير فرص عمل لهم بهذه المصانع، ووجه المتدربون الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة على اهتمامها ببرامج التدريب المهنى التى يتم تقديمها مجانًا للشباب أبناء المحافظة.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانًا على مهن التفصيل والحياكة وصيانة المحمول والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل وعنوانه خلف سوق الجملة- بجوار المعهد الديني.

وأوضح حسام طلبة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم فتح باب القبول على البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من سن ١٨ لـ٤٥ سنة على ٣ مهن تحتاجها سوق العمل، وعلى الراغبين التقدم من خلال اللينك التالي:

https://bit.ly/3W8jXWq.

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